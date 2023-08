Nach der 25-jährigen Jubiläumsausgabe 2022, geht das Summer Breeze Open Air vom 16. August bis 19. August in eine neue Runde. Nicht weniger namhaft ist das diesjährige Line-up. Legenden wie Megadeth, U.D.O. oder In Flames geben sich die Klinke in die Hand. Aber auch zur Musik moderner Hochkaräter wie Powerwolf, Trivium oder Beartooth darf gefeiert werden. Hier erfährst du alles, was du über das Metal-Spektakel bei Dinkelsbühl wissen musst.

Community und Zusammenhalt wird großgeschrieben: Darum ist das Summer Breeze so beliebt

Die jährlichen Schlangen am Merchandise-Stand sprechen Bände und zeigen, wie treu und tief verwurzelt das Verhältnis zwischen Veranstalter und Fans ist. Das Organisationsteam der Silverdust GmbH, schreibt sich das auf die Fahnen und betont, wie wichtig ihnen das Verhältnis zu den Fans ist. Die rund 45000 Besucher bindet ein familiäres Verhältnis und jeder Gast wird Teil einer großen Community, sobald er oder sie das Gelände betritt. Die Möglichkeit bereits am Dienstag anzureisen und das entsprechende Rahmenprogramm beweisen das. Auch ins Leben gerufene Aktionen wie das Metal-Yoga sind gut angenommene Ideen, die die Gemeinschaft unter den Metalheads stärkt.

Damit das auch so bleibt, hat sich das Team um Veranstalter Achim Ostertag für dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit der Aktion "New Blood" können sich dieses Jahr junge Fans auf die Nachwuchs-Gästeliste schreiben lassen. Alle aus den Jahrgängen 2004 und jünger, die nach Anmeldung einen Platz ergattern konnten, erhalten am Donnerstag (17.08.2023) freien Zutritt zum Festivalgelände. Mit Bands wie Trivium, Beartooth oder Stick To your Guns und vielen mehr, können die jungen Fans in die Welt des Metal und all seinen Facetten eintauchen und das Genre kennenlernen.

Regionale Verbundeneheit ist ein weiterer Faktor, der zur Beliebtheit des Festivals beiträgt. Mit der Nähe zu Dinkelsbühl findet das Summer Breeze unweit einer der schönsten Altstädte Deutschlands statt. Durch Bus-Shuttles zwischen dem Festivalgelände und der mittelalterlichen Kleinstadt bietet sich ein kurzer Städtetrip an. Das Ambiente ist passend, denn Mittelalter und Metal gehen meist Hand in Hand. Das zeigt sich auch auf dem Festivalgelände selbst. An verschiedenen Ständen können Trinkhörner, Gewände oder Ähnliches erworben werden. Kulinarisch bietet das Summer Breeze in diesem Feld Spanferkel, den legendären Barbarenspieß oder Flammlachs an. Abseits dieses Klischees findet sich auch eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen. Anders als bei anderen Veranstaltungen dieser Größenordnung wird auch bei der Bierauswahl regional gedacht. Aus dem Hahn kommen die Biere der Mönchshof-Brauerei aus Kulmbach.

Headliner, Newcomer, Geheimtipps: Diese Bands solltest du dir vormerken

Bereits ein Tag vor dem offiziellen Festivalstart ist einiges auf dem Gelände bei Dinkelsbühl geboten. Gut die Hälfte der 45000 erwarteten Metal-Fans nutzen den Dienstag zur Anreise, zum Aufbau ihres Camps und natürlich, um in Stimmung zu kommen. Für das passende musikalische Programm ist ebenfalls gesorgt. Regionale, nationale und internationale Newcomer stehen ab 17:00 Uhr auf der Ficken Party Stage und zeigen ihr Können. Hochmelodischer (Black-)Metal von Thormesis oder Trash-Metal von Final Breath sind zwei Highlights, ehe die Warm-up-Party in der Ficken Disco gipfelt.

Aktionen wie der "Riot of the Underground" oder die "Label Matinees" fanden letztes Jahr großen Anklang. So werden auch 2023 wieder unbekanntere Bands am Mittwoch, dem 16. August 2023 die Wera Tool Rebel Stage übernehmen. Bands der Labels Indie Recordings, Arising Emprie und Out Of Line Music werden jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag ihr Können auf der Ficken Party Stage präsentieren.

Megadeth (Trash-Metal) übernehmen die Rolle als Headliner am Mittwoch, es folgen Trivium (u. a. Metalcore, Groove) am Donnerstag und Powerwolf (Power-Metal) am Freitag. In Flames (Melodic-Death-Metal) führen das Line-up am Samstag an. Das Programm ist mit weiteren Highlights und Hochkarätern wie In Extremo, Sepultura, Eluvetie oder Killswitch Engage gespickt, nur um einige zu nennen. Wenn du nicht vor Ort sein kannst oder gemütlich von zu Hause in die Vielfalt des Genres schnuppern möchtest, ist dieses Jahr ein Livestream von Arte concert geplant. Das gesamte Line-up und die Running-Order findest du hier.

Summer Breeze am Mittwoch: Symphonic-Metal, Partystimmung und der alternative Headliner – das sind die Tipps unseres Autors

Traditionell eröffnet wird die gitarrenlastige Sause mit eher ungewöhnlichen Klängen. Das Blasmusikensemble aus dem benachbarten Illenschwang gibt sich seit Jahren zu diesem Anlass die Ehre. Statt Growls, Screams und Break-Downs werden also zunächst Polka und böhmische Blasmusik über das Gelände schallen. Was ungewöhnlich klingt, ist jedes Jahr eines der Highlights und sorgt für jede Menge gute Laune und Feierstimmung.

Das eigentliche Hauptprogramm lässt nicht lange auf sich warten. Zu Thrash von Traitor, Metalcore von Bleed From Within oder mittelalterlichen Klängen von Corvus Corax kann am Mittwoch gefeiert werden. Dass das Metal-Genre nicht absolut männlich dominiert ist, zeigen am Mittwoch Bands wie Epica oder Ad Infinitum, die beide mit weiblichem Hauptgesang überzeugen wissen. Besonders für Fans des Symphonic-Metals ein Konzert-Tipp. Parallel zum Headliner Megadeth spielen Soilwork als Alternativprogramm auf der kleineren T-Stage. Mit über 600000 Hörer*innen auf Spotify zwar kein Geheimtipp mehr, aber definitiv einen Besuch wert und eine Empfehlung für alle, die mit Megadeth wenig anfangen können. Melodie und Härte stehen hier in einem sehr ausgewogenen Verhältnis, sodass es enorm Freude bereiten wird, Soilwork live zu hören.

Bands, die sich selbst nicht so ernst und mit den Klischees des Genres spielen, dürfen traditionell beim Summer Breeze nicht fehlen. Nach dem enormen Zuspruch im letzten Jahr wurden NanowaR of Steel erneut gebucht. Die selbst ernannten "Happy Metaller" aus Italien machen live richtig Spaß und dürften auch bei der diesjährigen Ausgabe das Publikum in Feierlaune versetzen. Songs wie "Wir ham ne Fahne", "Morgen früh kommt der Auamann" oder das bis heute ungelöste "Rätsel vom Bauern mit den zwei Schafen" werden auf der Ficken Party Stage zu hören sein. Verursacher ist die Spaßgruppe Frog Bog Dosenband. Der musikalische Zenith wird hier nicht erreicht, der Auftritt wird jedoch mit ziemlicher Sicherheit zur guten Stimmung beitragen.

Summer Breeze am Donnerstag: Progressive, Seemanns-Folk und Classic Rock – diese Shows besucht unser Autor

Classic Rock der Dauerbrenner End of Green und von The New Roses bilden ein rockiges Zweigespann am Nachmittag. Für alle Fans von Folk, nordischen Klängen und Seemanns-Trinkliedern entern mit Versengold, Storm Seeker und Paddy And The Rats gleich drei Bands die Bühnen des Summer Breeze und geben dem Festival weitere charakterliche Tiefe.

Bereits vorher lohnt sich ein Abstecher ins Infield des Festivalgeländes. Chaosbay eröffnen den Tag auf der Wera Tool Rebel Stage mit ihrem melodiösen, progressiven Metal-Core. Weitaus düsterer, aber ebenfalls progressiv geht es auf der Main Stage bei Be'Lakor weiter. Generell kannst du dich am Donnerstagmittag wunderbar von einer Stage auf die andere treiben lassen und dabei weniger bekannte Bands entdecken. Blackbriar oder Setyoursails sind weitere Empfehlungen.

Nach den Headliner-Shows zur Primetime gibt es auch zur späteren Stunde einige Perlen, die nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Sleep Token sind eine davon. Der Name ist Programm, denn mit ihrem Slot von 01:00 Uhr bis 02:00 raubt dir das musikalisch schwer kategorisierbare britische (Post-)Rock-Kollektiv den Schlaf. Im Zeitplan konkurrierend, stehen Groza zur selben Zeit auf der Wera Tool Rebel Stage. Hier wird melodischer Black Metal bis zum Anschlag aufgedreht. Gepaart mit einer atmosphärischen Bühnenpräsenz spielt sich die Band vom Underground direkt ins Herz aller Black-Metal-Fans.

Melodic Death Metal, ruhigere Klänge und Trash-Abriss – der Freitag hat es in sich

Das erste Highlight lässt auch am Freitag nicht lange auf sich warten. Zum Summer Breeze-Debüt von Neverland In Ashes aus Köln hat das Booking-Team erneut ihr feines Gespür für qualitativ hochwertigen Metal-Core bewiesen. Melodie, Break-Downs und Härte verschmelzen hier zu einer eingängigen Einheit. Im Anschluss kannst du dich voll und ganz dem finnischen Melodic Death Metal von Bloodred Hourglass hingeben.

Progressive Eingängigkeit müssen sich nicht ausschließen, sondern können sich wunderbar ergänzen, wie die Band Soen beweist. Musikliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Ruhigere Klänge, wie das Slipknot-Cover "Snuff" dürften live für Gänsehautmomente sorgen.

Während sich am Freitag auf der Mainstage die Hochkaräter aneinanderreihen, lohnt sich zwischendurch ein Abstecher auf die Ficken Party Stage. Von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr reißen die Trash-Metaller Eridikated die Bühne ab und präsentieren Trash-Metal wie aus dem Lehrbuch. Ein Geheimtipp, der es in sich hat und sich gut eignet, um die Umbaupause zwischen While She Sleeps und Beyond The Black ideal zu nutzen.

Power Metal, "die meiste Band der Welt" und Hard-Rock – Tipps zum Festivalfinale am Samstag

Auch an die jüngsten Rock- und Metal-Fans wurde beim Line-up des Summer Breeze gedacht. Die Rockband Randale eröffnen auf der Ficken Party Stage das Geschehen am letzten Festivaltag. Die Band hat sich auf Rocksongs für Kinder spezialisiert. Aber auch für alle anderen ist das der Auftritt einen Besuch wert, wenn zu Songs wie "Hardrockase Harald", "Punkpanda Peter" oder dem "Biberlied" musikalische Früherziehung betrieben wird. Zu diesem Anlass wurde ein T-Shirt designed, das die Zusammenarbeit zwischen Festival und Band vereint. Familien mit Kindern haben kostenlosen Zutritt zur Bühne auf dem Campingplatz, ein Festivalticket ist nicht nötig.

Humorvoll wird es bei den Auftritten von Excrementory Grindfuckers oder Knorkator. Letztere überzeugen vor allem durch den eigenwilligen Gesang ihres Frontmanns, gewitzten Texten und der nötigen musikalischen Härte und bezeichnen sich selbst als "die meiste Band der Welt". Mit Twilight Force, Dragonforce, HammerFall oder Rage stehen gleich vier (Power-)Metal-Highlights auf der Tagesliste.

Als weich, aber druckvoll lässt sich der nächste Tipp wohl am besten beschreiben. Gemeint sind Our Mirage, eine Post-Hardcore-Band mit Einschlägen aus dem Alternativ Rock. Für eine halbe Stunde werden sie ihr Songmaterial am späten Samstagnachmittag präsentieren. Mit Motorjesus steht ein weiteres Highlight an, das Fans von Hard-Rock und klassischem Heavy-Metal auf dem Zettel haben sollten. Die Show um 01:25 Uhr dürfte ein gebührender Abschluss des Festivals werden.

Anreise, Camping und Tickets: alle Infos auf einem Blick

Die Frühanreise am Dienstag, dem 15.08.2023 ist mit einer Logistik-Gebühr von 15 Euro verbunden, die vor Ort in bar entrichtet werden muss. Die reguläre Anreise startet am Mittwoch, dem 16.08.2023. Ab diesem Zeitpunkt sind die Schleusen bis zur Abreise am Sonntag, dem 20.08.2023 durchgehend geöffnet. Die empfohlene Adresse zur Navigation ist Illenschwang, 91749 Wittelsholfen. Vor Ort empfiehlt es sich das Navigationssystem auszuschalten und den Beschilderungen zu folgen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Anreise über Ellwangen, Ansbach, Crailsheim oder Dombühl ohne lange Umsteigezeiten ebenfalls gut möglich. Alle Infos zur Anreise kannst du auf der offiziellen Website des Summer Breeze nachlesen.

Du kannst mit dem Auto direkt auf den Campingplatz fahren und ohne deine Sachen weit schleppen zu müssen, direkt dort zelten. Angebote für Caravan-Camping, Green-Camping oder Luxus-Camping werden ebenfalls angeboten. Add-ons wie reservierte Campingflächen sind bereits ausgebucht. Vor Ort gibt es mehrere kleine Supermarktzelte, die die Grundversorgung sichern. Momentan verspricht die Wettervorhersage viel Sonnenschein und wenig Regen. Besucher des Summer Breeze dürften wettertechnisch folglich mehr Glück haben als Metal-Fans beim diesjährigen Wacken-Festival.

Wichtige Infos rund um das Summer Breeze:

Das Summer Breeze findet jährlich in der Nähe von Dinkelsbühl statt. Adresse: Illenschwang in 91749 Wittelshofen. Bitte beachte die Beschilderung vor Ort.

statt. Adresse: Illenschwang in 91749 Wittelshofen. Einlass der Frühanreise ist 10:00 Uhr , am Mittwoch ab 08:00 durchgängig bis Sonntag.

, am Mittwoch ab 08:00 durchgängig bis Sonntag. Das Festival steuert auf den Ausverkauf zu. Ob es eine Tageskasse geben wird, steht noch nicht fest.

Übernachtet werden kann auf dem Campingplatz oder im Caravan.

Denke an genug Bargeld. Auf dem Festivalgelände ist keine Kartenzahlung möglich. Geldautomaten findest du auf dem Festivalgelände. Der Geländeplan hilft zur Orientierung.

Auf dem Festivalgelände ist keine Kartenzahlung möglich. Geldautomaten findest du auf dem Festivalgelände. Der Geländeplan hilft zur Orientierung. Die Wettervorhersage verspricht über den gesamten Festivalzeitraum Temperaturen von bis zu 30° Celsius und jede Menge Sonnenschein.

Kostenlose Spültoiletten finden sich im Infield, die Nutzung auf dem Campingplatz ist kostenpflichtig.

finden sich im Infield, die Nutzung auf dem Campingplatz ist kostenpflichtig. Es gibt mehrere kleine Supermärkte auf dem Gelände, in denen du das Nötigste kaufen kannst.

auf dem Gelände, in denen du das Nötigste kaufen kannst. Tipp des Autors: Obwohl es die letzten Wochen relativ viel geregnet hat, kann es durchaus vor der Main Stage staubig werden. Ein Tuch schafft hier gute Abhilfe.

Ein Tuch schafft hier gute Abhilfe. Weitere Infos kannst du im Festival ABC nachlesen.

Nach dem 25-jährigen Jubiläum im Jahr 2022 gelang im Frühjahr 2023 der nächste Coup für die Veranstalter. Das Schwesterfestival "Summer Breeze Brasil" wurde ins Leben gerufen und feierte dieses Jahr Premiere in Sao Paulo. Nach dem diesjährigen Erfolg mit namhaften Bands wie Blind Guardian, Kreator, Sepultura oder Lord Of The Lost, ist die zweite Ausgabe für April 2024 bereits geplant.

Mehr zum Thema: