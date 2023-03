Ranking: Die schönsten Altstädte Deutschlands - Franken schneidet fantastisch ab

Das Kurzreisen-Portal kurz-mal-weg.de stellt jetzt in einem Ranking die 10 schönsten Altstädte Deutschlands vor. "Bundesweit besitzen viele große und kleinere Städte einen gut erhaltenen historischen Stadtkern", schreibt das Portal. Umso erstaunlicher, dass es bei so vielen schönen Altstädten gleich drei fränkische Altstädte in die Top 10 geschafft haben.

Platz 10: Marburg

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Marburg schafft es auf Platz 10 Der Schlosshügel mit dem Landgrafenschloss prägt das Bild der Marburger Altstadt.

Auf Platz 10 des Rankings schafft es die hessische Stadt Marburg. Die Altstadt zeichne sich vor allem durch "die extrem enge und gleichzeitig spektakulär verschachtelte Bebauung" und den "steilen Aufstieg zum Schlosshügel" aus, auf dem das wohl prägnanteste Bauwerk der Marburger Altstadt liegt: das Landgrafenschloss, welches bereits im 11. Jahrhundert angelegt wurde. "Eintauchen, staunen, inspirieren!", heißt es auf der Seite des Tourismusbüros der Stadt.

Platz 9: Dinkelsbühl

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Dinkelsbühl schafft es auf Platz 9 Die fränkische Stadt Dinkelsbühl ist voll von traumhaft schönen Fachwerkhäusern, Kirchentürmen und romantischen Straßenzügen.

Vom Focus Magazin einst zur schönsten Altstadt des Landes gekürt, schafft es die fränkische Stadt Dinkelsbühl in diesem Ranking "nur" auf Platz 9. "Freilichtmuseen gibt es anderswo!", heißt es auf der Seite des Tourismusbüros der Stadt. In Dinkelsbühl, so die Tourismusbehörde, werde man nämlich nicht von einer Kulisse empfangen, sondern von "lebendiger Gegenwart". "Türme und Tore, verwinkelte Gassen und breite Plätze, die mauerbewehrte Altstadt, Wassergräben und Weiher" formen demnach "eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Deutschlands".

Platz 8: Trier

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Trier schafft es auf Platz 8 Die frühere Römerstadt Trier gilt als älteste Stadt Deutschlands.

Auf Platz 8 des Rankings landet die Stadt Trier. Als älteste Stadt Deutschlands dürfe sie nicht in der Liste fehlen, heißt es auf dem Kurzreisenportal. Die Stadt an der Mosel birgt auch heute noch etliche Zeugnisse ihrer römischen Vergangenheit. Angefangen bei der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt, könne man sich bei einem Spaziergang durch die malerischen Gassen der Altstadt einen Eindruck von ihrer reichen Geschichte machen. Weitere Infos liefert Euch die Seite des Tourismusbüros der Stadt.

Platz 7: Erfurt

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Erfurt schafft es auf Platz 7 Die Krämerbrücke ist "das Aushängeschild" der Erfurter Altstadt.

Platz 7 geht an Erfurt. Sie "liegt am besten Ort. Da muss eine Stadt stehen", soll einst schon Martin Luther über die thüringische Landeshauptstadt gesagt haben. Die meisten alten Gebäude in der Erfurter Altstadt, die auch als Andreasviertel bezeichnet wird, sind heute renoviert oder restauriert, was sie zu einer "wahren architektonischen Sehenswürdigkeit" mache. Mehr Wissenswertes findet ihr hier.

Platz 6: Meersburg

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Meersburg schafft es auf Platz 6 Die Küstenstadt Meersburg ist eine der spannendsten Sehenswürdigkeiten am Bodensee.

Meersburg am Bodensee schafft es auf Platz 6. In der "großflächig erhaltenen Altstadt" fühle man sich "wie in einem anderen Zeitalter". Die Burg Meersburg erinnere noch heute "an das mittelalterliche Leben, das hier einst pulsierte". Mit einem "herrlichen Blick über den Bodensee" könne man die romantischen Gassen erkunden oder es sich in etlichen Cafés und Restaurants gemütlich machen - "beim Schlendern durch die malerischen Gassen begegnet man Meersburgs reicher Geschichte auf Schritt und Tritt", schreibt das Tourismusbüro der Stadt.

Platz 5: Bamberg

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Bamberg schafft es auf Platz 5 Die obere Brücke mit dem alten Rathaus ist eine besondere Sehenswürdigkeit im UNESCO-Weltkulturerbe Bamberg.

Bamberg schafft es auf Platz 5. Seit 1993 gehört die Bamberger Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. "Sehenswürdigkeiten in Hülle und Fülle" habe die Stadt laut Tourismusbüro zu bieten. "Während man in Bamberg selbst dabei das städtische Flair samt überreichem Kulturangebot genießt, schätzt man bei Ausflügen aufs Land die herrliche Natur und urige Braugaststätten, die zur Einkehr einladen", heißt es weiter. Weitere Infos über die Haupstadt des Bieres findet ihr hier.

Platz 4: Lübeck

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Lübeck schafft es auf Platz 4 Die Altstadt von Lübeck gilt als eine der besterhaltenen in Deutschland.

Platz 4 geht an Lübeck. "Freudig, lebendig, gelassen". So beschreibt das Tourismusbüro den Charakter der Hansestadt. "Ein Gefühl von Gemeinschaft begleitet dich auf deinem Weg vorbei an den historischen Baudenkmälern aus rotem Backstein: hier geben wir auf einander Acht und freuen uns immer über Besuch von lieben Menschen aus nah und fern", heißt es weiter.

Platz 3: Rothenburg ob der Tauber

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Rothenburg ob der Tauber schafft es auf Platz 3

Auf Platz 3 im Ranking landet Rothenburg ob der Tauber. "Spektakuläre mittelalterliche Bauwerke, Kirchen, Straßenzüge und Fachwerkhäuser" zeugen von der über 1000-jährigen Geschichte der mittelfränkischen Kleinstadt. Bis heute gilt sie für Viele als Sinnbild einer Stadt aus dem Mittelalter. Beim Tourismusbüro findet Ihr unzählige Tipps, was es in Rothenburg ob der Tauber alles Spannendes zu entdecken gibt.

Platz 2: Heidelberg

Die schönsten Altstädte Deutschlands: Heidelberg schafft es auf Platz 2 Die Heidelberger Altstadt gilt als eine der schönsten des Landes.

"Eingebettet zwischen der Karl-Theodor-Brücke, den Strömen des Neckar und dem weltberühmten Schloss hoch oben am Königsstuhl liefert die Heidelberger Altstadt einen märchenhaften Anblick für Touristen und Einheimische zugleich". Dem Kurzreisenportal zufolge sei sie deshalb "eine der schönsten des Landes". "Freu dich, du bist in Heidelberg!", schreibt das Tourismusbüro dementsprechend auch auf seiner Webseite.

Platz 1: Quedlinburg

Quedlinburg hat die schönste Altstadt Deutschlands Quedlinburg im Harz hat laut Ranking die schönste Altstadt des Landes.

Die dem Ranking zufolge schönste Altstadt in Deutschland hat Quedlinburg. "Ihren Flair verleihen der Stadt auch die verwinkelten Altstadtgassen, die einladenden Restaurants & Cafés, die kleinen Läden mit Handwerkskunst und regionalen Spezialitäten sowie die großzügigen Parkanlagen. Kurzum – Quedlinburg bietet alles, was man für einen perfekten Städtetrip braucht", heißt es auf der Tourismusseite der Stadt.

