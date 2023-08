Was 1996 als blauäugige Alternativveranstaltung zu üblichen Landjugendfestivals begann, hat sich in den letzten Jahrzehnten als eines der wichtigsten Open Airs Mittelfrankens etabliert. Das Taubertal-Festival ist nicht mehr aus dem hiesigen Festivalkalender wegzudenken. Auch dieses Jahr wartet an vier Tagen vom 10. bis 13. August ein vielfältiges Programm auf dich. Zwischen mittelalterlicher Altstadt und malerischer Naturkulisse sorgt das Gelände auf der Rothenburger Eiswiese für ein ursprüngliches und familiäres Ambiente.

Hip-Hop, Punk und Metal: musikalische Vielfalt auch bei den Headlinern

Nach dem Warm-up am Donnerstag, geht das Taubertal-Festival ab Freitagmittag in die Vollen. Um 20:30 Uhr steht dann ein erstes Highlight an, wenn Electric Callboy die Bühne auf der Taubertal-Stage betreten. Mit ihrer wilden Mischung aus Metalcore, Techno-Elementen und Malle-Attitüde begeistert die Combo, vor allem in den letzten Jahren, ein breiteres Publikum. Ab 22:30 Uhr übernimmt der Berliner Rapper Peter Fox. Sein Album "Stadtaffe" aus dem Jahr 2008 gilt mit Hits wie "Alles neu", "Schwarz zu blau" oder "Lok auf 2 Beinen" als Meilenstein des deutschsprachigen Hip-Hops. 15 Jahre später gelang ihm vor allem mit dem Song "Zukunft Pink" der nächste Streich. Der Hit ist dieses Jahr aus keiner Partyplaylist wegzudenken und wird mit Sicherheit auch vom Taubertal-Publikum gefeiert werden.

Hochkarätige Bands zieren seit der ersten Ausgabe vor 27 Jahren die Plakate des Taubertal-Festivals (mehr zur Historie liest du hier). Seitdem hat sich nichts daran geändert. Rap-Ikone Marteria nimmt am Samstagabend ab 22:30 Uhr das Zepter in die Hand und lädt zu einer Party, die ihresgleichen sucht. Wenn du es lieber gitarrenlastiger magst, hat das verantwortliche Team der Karo-Konzertagentur vorgesorgt: Ab 23 Uhr sorgen While She Sleeps mit modernem Metalcore auf der "Sounds For Nature-Stage" für ein Alternativprogramm, das es in sich hat - Circe-Pits, Breakdowns und ekstatische Stimmung inklusive.

Für den fulminanten Abschluss des Festivals am Sonntagabend sorgen die Broilers. Die Düsseldorfer Punkrocker bewegen sich mit ihrem Ska-Punk irgendwo zwischen Gesellschaftskritik, Partystimmung und Melancholie. Genau richtig, um dein Wochenende zu handgemachter Musik ausklingen zu lassen, die unter die Haut geht. Der Auftritt beginnt im Headliner-Slot um 22:30 auf der Taubertal-Stage. Bereits ab dem Nachmittag stimmen Hochkaräter wie die Donots oder Bilderbuch auf das Finale ein.

Bunt gemischtes Programm: Das kannst du auf dem Taubertal erleben

Der mittlerweile zur Tradition gewordene Warm-up-Tag am Donnerstag krönt sich am Abend mit gleich vier Konzerten auf der Steinbruch-Stage. Die Würzburger Indie-Punker Thunderkant haben die Ehre und eröffnen die viertägigen Feierlichkeiten. Mit Titeln wie "Freibad, Pommes, Volleyball oder "Gruppentherapie" nehmen sie sich kein bisschen Ernst, stehen für Crossover und gute Laune. Bis um 02:00 Uhr darf dann zu weiteren Bands wie The Subways oder dem DJ-Kollektiv Dancefloor Cleaning System getanzt werden.

Die Sounds For Nature-Stage widmet sich zwischen den Auftritten gefeierter Bands wie Edwin Rosen, Deine Cousine, As Evereything Unfolds, Blackout Problems oder Engst einer ganz besonderen Aktion. Ganze acht Konzerte stehen am Freitag und Samstag im Zeichen des Emergenza New Music Live Festivals. Der Wettbewerb soll dazu dienen, unbekannteren Nachwuchsbands eine Bühne für ihre Musik zu geben und so ihre Bekanntheit zu steigern. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 16:45 statt, ehe die Siegerband für eine halbe Stunde am Sonntagabend die Mainstage rocken darf.

Abseits der Musik, gibt es weitere Programmhighlights zu entdecken. So wird dieses Jahr eine speziell für Festivalbesucher*innen konzipierte Stadtführung angeboten. Der Rundgang durch die historische Altstadt Rothenburgs endet im Burggarten bei einer der vier offiziellen Festivalbühnen. Freitag, Samstag und Sonntag kannst du mit Gleichgesinnten um 13:00 Uhr das mittelalterliche Ambiente der Kleinstadt erkunden. Weitere Infos liest du im Festival-ABC unter dem Punkt Stadtführung.

Bühnen, Zeltplatz und eine besondere Kulisse: Das macht das Festival so einzigartig

Zehn Minuten Fußweg trennen das Festivalgelände und die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber voneinander. Die mittelfränkische Kleinstadt schafft es regelmäßig auf die eine Spitzenposition diverser Städte-Rankings. Auch während des Festivals ist diese definitiv ein Besuch wert. Für alle, die es nicht in die Altstadt schaffen, können den atemberaubenden Blick von der Taubertal-Stage auf die historische Burganlage Rothenburgs genießen.

Auf vier offiziellen Bühnen treten zwischen 10. und 13. August über 50 Bands auf. Neben den größeren Bühnen wie der Taubertal-Stage bzw. der Sounds For Nature-Stage wartet vor allem der Burggarten mit besonderem Ambiente auf. Dort wartet ein alternatives Programm aus Yoga, Lesungen und DJs und damit eine eher ungewöhnlichere Abwechslung zum Festivalalltag auf dich. Das beste: Für die Veranstaltungen im Burggarten wird bei freiem Eintritt kein Ticket benötigt.

Die Konzerte auf der Camping-Stage stimmen dich am Freitag, Samstag und Sonntag auf die Hauptacts ein und verwandeln den Zeltplatz in eine eigene kleine Party-Area. Im Steinbruch steigt am Freitag und Samstag für alle Feierwütigen die Aftershow-Party. Gruppen wie Grosstadtgeflüster, Mambo Kurt oder 102 Boyz heizen dir bis 03:30 Uhr gehörig ein. Auch das Campingplatzleben kann sich auf dem Taubertal-Festival sehen lassen. Nach erfolgter Anmeldung stehen Gruppencamps ab 15 Personen mit kreativen Bauten, wie Auflieger-Truck mit ausgebauter Bar, Bootsanhänger mit Jacht oder sonstigen verrückten Ideen nichts im Wege. Das Team des Taubertals unterstützt dich und deine Gruppe dabei gerne. Kurze Wege, familiäre Atmosphäre, besonderes Bühnenambiente sind drei Gründe von vielen, warum das Taubertal-Festival einen Besuch wert ist.

Anreise, Camping, Tickets: alle Infos auf einen Blick

Das Taubertal-Festival findet bereits seit 1996 auf der Eiswiese unweit der Rothenburger Altstadt statt. Die Anreise ist bereits ab Mittwoch, dem 09. August 2023 möglich. Die Campingflächen öffnen um 09:00 Uhr. Aufgrund des anhaltenden Regens der letzten Tage wird dazu geraten, die Anreise ein wenig nach hinten zu schieben. Die Wettervorhersage für das Festival selbst sieht wiederum sehr vielversprechend aus, sodass das Wetter dem Festival kein Strich durch die Rechnung machen sollte. Beachte unbedingt die lokale Beschilderung (Autobahnabfahrten der A7: Ausfahrt 107/Langensteinach und Ausfahrt 109/Wörnitz), wenn du mit dem PKW anreist. Du wirst zur entsprechenden Campingfläche geleitet, für die du dich im Vorfeld entschieden hast. Weitere Informationen zu Anreise und Camping findest du kompakt auf den Seiten des Taubertal-Festivals. Eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls gut machbar.

Der Zielbahnhof ist Rothenburg ob der Tauber. Kostenlose Von Donnerstag 09:00 Uhr bis Montag 13:00 Uhr bringen dich Busshuttles vom Rothenburger Bahnhof zum Festival. Detaillierte Fahrzeiten, einen Lageplan und weitere Parkmöglichkeiten kannst du hier nachlesen.

Wichtige Infos rund ums Taubertal-Festival:

Das Taubertal-Festival findet vom 10. bis 13. August auf der Eiswiese in Rothenburg ob der Tauber statt. Je nach Campingfläche sind vor Ort Beschilderungen zu folgen.

statt. Je nach Campingfläche sind vor Ort Beschilderungen zu folgen. Es sind nur noch wenige hundert Tickets erhältlich. Als Print@Home Ticket können u. a. noch reguläre 3-Tagestickets mit und ohne Camping, Kombi-Tickets für Samstag und Sonntag und jeweilige Tagestickets erworben werden. Preislich liegt das 3-Tagesticket kurz vor dem Festival bei 176 Euro. Die Tickets zum Kauf findest du hier in der Übersicht.

erhältlich. Als Print@Home Ticket können u. a. noch reguläre 3-Tagestickets mit und ohne Camping, Kombi-Tickets für Samstag und Sonntag und jeweilige Tagestickets erworben werden. Die Tickets zum Kauf findest du hier in der Übersicht. Autos sind auf dem Campingplatz verboten, die Parkplätze liegen jedoch direkt nebenan. Bitte beachte die entsprechenden Hinweise des Veranstalters. Ein Parkticket für einen normalen PKW kostet 5 Euro.

für einen normalen PKW kostet 5 Euro. Auch in Sachen Umweltschutz versucht sich das Taubertal-Festival: Sofern du das Camping-Angebot in Anspruch nimmst, erhältst du Mülltüten und eine Pfandmarke. Das Müllpfand beträgt 5 Euro.

Je ein Supermarkt zur Grundversorgung befindet sich an den Campingplätzen Berg und Tal. Wenn du keine Lust auf Schleppen hast, kannst du dir im Vorfeld Bier bestellen und dieses dann entspannt vor Ort abholen.

befindet sich an den Campingplätzen Berg und Tal. Wenn du keine Lust auf Schleppen hast, kannst du dir im Vorfeld Bier bestellen und dieses dann entspannt vor Ort abholen. Sei grundsätzlich auf verschiedene Wetterlagen vorbereitet , denke an entsprechende Kleidung und beachte bei Unwettern entsprechende Hinweise vor Ort.

, denke an entsprechende Kleidung und beachte bei Unwettern entsprechende Hinweise vor Ort. Headliner dieses Jahr: Peter Fox, Electric Callboy, Marteria, Broilers; hier findest du das gesamte Line-up inkl. Timetable.

Rund 18000 Besucher finden ihren Weg jährlich auf das Festivalgelände nach Rothenburg ob der Tauber. Das Festival bedient von Rock, über Hip-Hop hin zu Metal sämtliche Musikgenres und hat sich das vielfältige Line-up seit der ersten Ausgabe 1996 auf die Fahnen geschrieben. Musikalisch einstimmen kannst du dich mit der offiziellen Festivalplaylist bei Spotify.

