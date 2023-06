"Perlen in Süddeutschland": Fränkische Stadt schneidet in Ranking gut ab

Wer in Deutschland einzigartige Kulissen bewundern will, muss dafür nicht zwangsläufig die Metropolen des Landes aufsuchen. Das Onlineportal "Reisereporter" stellt in einer Rangliste eine Auswahl der schönsten Kleinstädte im Süden der Republik vor. Unter den Top 10 der "Perlen in Süddeutschland" landet auch ein Ort in Franken: Das mittelfränkische Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) überzeugt die Autoren gleich in mehrerlei Hinsicht.

Rothenburg ob der Tauber gehört zu den "Perlen Süddeutschlands" - hiermit punktet die fränkische Kleinstadt

Das gerade einmal gut 11.000 Einwohner umfassende Rothenburg ob der Tauber hat es den Verantwortlichen der Rangliste spürbar angetan. "Diese schöne Kleinstadt punktet mit ihrer mittelalterlichen Architektur", heißt es im Beitrag "Perlen in Süddeutschland: Diese Kleinstädte musst du sehen" des Reiseportals. Kopfsteinpflasterung und Fachwerkhäuser versetzen die Besucher demzufolge noch heute in die damalige Zeit. "Eine gut erhaltene Stadtmauer mit charmanten Torhäusern und Türmen macht das Stadtbild einzigartig."

Auch auf das vermutlich bekannteste Fotomotiv der Stadt, das Plönlein, gehen die Tourismus-Experten ein. Übersetzt bedeutet dies "kleiner Platz am Brunnen". Zum Ensemble gehören neben dem markanten gelben schiefen Fachwerkhaus der Brunnen vor dem Fachwerksolitär und die beiden Türme der alten Stadtmauer, wie der Webseite der Stadt Rothenburg zu entnehmen ist. "Bildhübsch ist auch der Burggarten", halten die "Reisereporter"-Verantwortlichen fest. An der Aussichtskanzel am Burgtor können sich Reisende demnach einen Überblick über das Taubertal verschaffen. Ein kleiner Wehmutstropfen: "Eine Burg selbst gibt es dort allerdings nicht mehr." Dafür erkläre eine Schautafel, wo das Bauwerk einst gestanden habe.

Als weitere beliebte Sehenswürdigkeiten der mittelfränkischen Kleinstadt hebt das Protal die St.-Jakobs-Kirche mit ihrem spätgotischen Altarbild und das mittelalterliche Rathaus hervor. Vom Rathausturm lasse sich ein "Panoramablick über die ganze Stadt" genießen. Rothenburg ob der Tauber schafft es im Ranking von "Reisereporter" auf Platz 10. Die restlichen neun "Perlen in Süddeutschland" setzen sich wie folgt zusammen:

Füssen, Berchtesgaden, Blaubeuren - diese Städte finden sich ebenfalls im Ranking

Platz 9: Füssen (Bayern)

Füssen bietet nach Überzeugung der Tourismus-Experten neben seinen weltberühmten Schloss Neuschwanstein auch "eine bildschöne Altstadt" und eine intakte Stadtmauer. Zu den weiteren Pluspunkten zählen demnach der Stadtpark, ein Wasserspeicher und "viele malerische Seen und Wanderwege durch die traumhafte Natur".

Platz 8: Berchtesgaden (Bayern)

Berchtesgaden ist besonders bekannt für seinen Watzmann. Der mehr als 2700 Meter hohe Berg ziehe alle Blicke auf sich, konstatieren die Autoren. "Doch auch der wunderschöne Nationalpark, die tiefen Täler und kristallklaren Gebirgsflüsse zählen zu den schönsten Landschaften Deutschlands", zeigt sich das Reiseportal begeistert.

Platz 7: Meersburg am Bodensee (Baden-Württemberg)

Das direkt am Bodensee gelegene Meersburg kann die Initiatoren des Rankings ebenfalls überzeugen. Angetan haben es ihnen unter anderem die Weinberge in der Umgebung. Empfohlen wird auch eine Radtour am See oder eine Wanderung in den Bergen mit einer anschließenden Weinverkostung und einem Stadtbummel durch die verwinkelten Gassen.

Platz 6: Blaubeuren (Baden-Württemberg)

"Blaubeuren ist bekannt für den Blautopf, der je nach Lichteinfall intensiv türkis leuchtet", heißt es im Artikel. Der 22 Meter tiefe See bildet demnach den Eingang zur Blautopfhöhle, die das größte Höhlensystem der Schwäbischen Alb birgt. "Aber auch die Kleinstadt selbst ist hübsch anzusehen", berichtet das Portal.

Platz 5: Zwingenberg (Hessen)

Als Geheimtipp für Touristen wird auch Zwingenberg in Südhessen genannt. "Das Kleinod an der Hessischen Bergstraße ist die älteste Stadt der Region." Der Weg führe in Richtung Oberstadt zunächst am Schlösschen vorbei zum ehemaligen Burgmannensitz und jetzigem Rathaus. Ein toller Ausblick auf das mittelalterliche Stadtbild mit seinen dicht gedrängten Fachwerkhäusern sei von der Bergkirche möglich.

Platz 4: Ottweiler (Saarland)

Mit ihren Bauwerken aus der Zeit der Renaissance und des Barocks sei Ottweiler, einstige Residenzstadt der Grafen von Nassau-Ottweil, "ein lohnendes Touristenziel mit vielen Sehenswürdigkeiten", konstatieren die "Reisereporter"-Autoren. Zu den Highlights gehören demnach der Stengel-Pavillon mit seinem barocken Rosengarten und der Kirchturm Zibbelkapp aus dem 15. Jahrhundert, das Wahrzeichen Ottweilers.

Platz 3: Wadern (Saarland)

Der saarländische Ort Wadern am Rande des Schwarzwälder Hochwalds punktet ebenfalls. In der Beschreibung der Top-10-Rangliste werden etwa die Burgruine und Schloss Dagstuhl erwähnt. "Lohnenswert ist auch ein Besuch im Oettinger Schlösschen."

Platz 2: Cochem an der Mosel (Rheinland-Pfalz)

Auf Platz 2 landet Cochem in Rheinland-Pfalz. Die kleinste Kreisstadt Deutschlands habe einiges zu bieten. Auf dem Burgberg im Ortszentrum thront die Reichsburg Cochem. Die ursprünglich um das Jahr 1100 erbaute Festung ist dort laut Meinung der Tourismus-Experten die "mit Abstand größte Attraktion".

Platz 1: Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz)

Den ersten Rang im Beitrag des Branchenportals belegt das rheinland-pfälzische Bernkastel-Kues. "Dabei sind die tollen Fachwerkhäuser, die frühgotische St.-Michaels-Kirche oder das Renaissance-Rathaus am historischen Marktplatz nur einige der Highlights", betont das "Reisereporter"-Team. Erkunden lasse sich die sehenswürdige Kleinstadt auf vier ausgeschilderten Routen durch verwinkelte Gassen. Lobende Erwähnung finden auch die berühmten Riesling-Steillagen.

Rothenburg ob der Tauber schneidet auch in anderen Städte-Rankings hervorragend ab

Für das mittelfränkische Rothenburg ob der Tauber stellt die Aufnahme in die Top-10-Liste derweil keinen Einzelfall dar. In vergleichbaren Rankings schneidet die romantische Kleinstadt regelmäßig hervorragend ab. So schaffte es der Ort unlängst etwa unter die zehn gefragtesten deutschen Kleinstädte - basiert auf Google-Suchanfragen. In der Rangliste des Kurzreisen-Portals "kurz-mal-weg.de" zu den 10 schönsten Altstädten Deutschlands erreicht Rothenburg sogar Platz 3. Auch im Bahn-Ranking "Schöne, kleine Städte in Bayern" kommt die mittelfränkische Kleinstadt vor.