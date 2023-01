Ansbach vor 21 Minuten

Zusammenhang wird ermittelt

"Deutliche Flammen": Unbekannte zündeln in Supermarkt - bereits zum zweiten Mal

Am Montagabend (30.01.2023) zündeten Unbekannte in einem Supermarkt in Ansbach Waren an. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.