Ansbach vor 2 Stunden

Vorsätzliche Brandstiftung

Verkäuferin bemerkte ein Glimmen: Unbekannter zündelt in Kaufhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag (23. Dezember 2022) zündete ein bislang Unbekannter Waren in einem Kaufhaus in Ansbach an - eine Verkäuferin bemerkte die Brände noch rechtzeitig. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.