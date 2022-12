Am 26.12.2022, gegen 01.17 Uhr, fuhr ein Auto von Feuchtwangen in Richtung Wörnitz. In Banzenweiler kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und schleuderte anschließend nach rechts in ein Grundstück.

Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,82 Promille, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Aufgrund des hohen Wertes erfolgte zudem die Sicherstellung des Führerscheins. Am Auto entstand Totalschaden in einer Höhe von rund 30.000 Euro. Der Schaden an der Mauer und am Grundstück lässt sich noch nicht beziffern.

Aus der Region: 15-Jähriger nähert sich Polizisten - dann zückt er eine "Waffe"

Vorschaubild: © energepic.com / pexels.com