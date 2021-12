Gruppenschlägerei in Ansbacher Innenstadt - Betrunkene mit Flaschen beworfen: Am Samstag gegen 20.45 Uhr kam es vor einem Lokal in der Maximilianstraße in Ansbach zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Darüber berichtet die Polizeiinspektion der Stadt. Zuvor mussten sie einen Mann, der mit einer Axt durch ein Wohngebiet "gestreift" war, festnehmen.

Bei der Schlägerei am Samstagabend wurden zwei erheblich betrunkener Männer im Alter von 26 und 31 Jahren verletzt. Vor dem Lokal gerieten sie mit mehreren anderen Männern, welche zum Teil namentlich bekannt sind, aneinander.

Diese schlugen nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit Flaschen auf die beiden Betrunkenen ein. Streifen der Polizeiinspektion Ansbach stellten vor Ort zahlreiche Personen fest.

Die beiden alkoholisierten Männer kamen mit Kopfplatzwunden, Gehirnerschütterungen ins Klinikum Ansbach. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.