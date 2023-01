Diese 7 Sushi Restaurants in Bamberg solltest du kennen

Herkunft von Sushi

Die Sushi-Röllchen gibt es in einer Vielzahl von Variationen. So werden in Restaurants neben den klassischen Rollen mit Fisch auch häufig vegane und vegetarische Sorten angeboten. Möchtest du in Bamberg Sushi essen, gibt es eine große Auswahl. Wir stellen dir anhand der Google-Bewertungen 7 Sushi-Restaurants vor.

Tipps für Sushi-Restaurants in Bamberg

Ursprünglich kommt die Reisspezialität Sushi aus Japan. Das Wort "Sushi" bedeutet übersetzt so viel wie sauer oder säuerlich. Dies kommt daher, dass die Röllchen aus erkaltetem und gesäuertem Reis hergestellt werden. Häufig wird das mit verschiedenen Zutaten gefüllte Sushi mit essbarem Seetang umwickelt. Früher war Sushi eine Konservierungsmethode für Fisch. Damit der Fisch länger haltbar blieb, wurde er gesalzen und in gekochtem Reis eingewickelt. Dadurch erhielt der Reis einen leicht säuerlichen Geschmack. Erst nach einigen Jahren konnte festgestellt werden, dass auch der Reis noch genießbar war. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich dann das, was uns heute als Sushi bekannt und über weite Teile der Welt beliebt ist. Auch in Bamberg kannst du die Reishäppchen in verschiedenen Restaurants genießen.

#1 Mit 4,8 Sternen überzeugt das CATANA Bamberg bei den Google-Bewertungen. Hier kannst du direkt in der Bamberger Innenstadt leckeres Sushi sowie Bowls finden. Eine Besonderheit: Mittags erhältst du 10 % Rabatt auf alle Bowls. Eine Nutzer*in schreibt: "Einfach Top. Salat, Bowl, Sushi - alles frisch und lecker und angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis."

Adresse: Lange Straße 11, 96047 Bamberg

Lange Straße 11, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:30 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 21:00 Uhr. Sonntag von 15:00 bis 21:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:30 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 21:00 Uhr. Sonntag von 15:00 bis 21:00 Uhr. Telefon: 0951 91416860

0951 91416860 Webseite: www.catana-bamberg.de

#2 Das Ok Sushi erhielt ebenfalls 4,8 Sterne. Hier kannst du dein Sushi online oder per WhatsApp bestellen. Von einem*r Nutzer*in wird gelobt: "Es wird frisch vor euren Augen zubereitet und gehört zu den besten Sushi, die ich bisher gegessen habe". Da sich das Sushi-Restaurant im REWE Center befindet, kann man ideal vor oder nach dem Einkauf hier noch eine der diversen angebotenen Sushi-Variationen probieren.

Adresse: Würzburger Str. 55, 96049 Bamberg

Würzburger Str. 55, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:00 bis 20:30 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:00 bis 20:30 Uhr. Telefon: 01521 6845533

01521 6845533 Webseite: https://www.ok-sushi.de/

Weitere Restaurant-Tipps für leckeres Sushi

#3 4,6 Sterne erhielt das Bamberger Restaurant Misako. Das japanische Restaurant legt bei seinen Gerichten besonderen Wert auf auserlesene, frische Zutaten. Neben zahlreichen Sushi-Variationen werden unter anderem Suppen, Spieße, Nudelgerichte und ausgefallene Desserts wie Sesam-Eis mit frischem Obst angeboten. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Ein Besuch bei Misako bildet im Regelfall das kulinarische Wochenhighlight, bei dem alle auf ihre Kosten kommen. Ob vor Ort - im modernen und gemütlichen Ambiente - oder zum Mitnehmen für zu Hause: die Platten werden geschmackvoll angerichtet und mit Liebe drapiert".

Adresse: Jägerstraße 34, 96050 Bamberg

Jägerstraße 34, 96050 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis 23:00 Uhr. Samstag und Sonntag von 17:30 bis 23:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis 23:00 Uhr. Samstag und Sonntag von 17:30 bis 23:00 Uhr. Telefon: 0951 91766968

0951 91766968 Webseite: https://misako-sushi.de/

#4 Auch das ichi-san überzeugte mit 4,6 Sternen. Das Restaurant befindet sich zwischen Bahnhof und Innenstadt, direkt im Herzen Bambergs. In schlichter, moderner Einrichtung kannst du Sushi, Gyoza, Ramen-Suppen sowie Bentō-Mahlzeiten genießen. Die Dachterrasse lockt dazu, bei schönem Wetter die Gerichte draußen zu verspeisen. Von einem*r Nutzer*in wird gelobt: "Das beste Sushi weit und breit. Immer frisch und jedes Mal unvergleichlich lecker". Ein anderer Nutzer empfiehlt: "Wenn man abends essen gehen möchte, am besten vorher einen Tisch reservieren."

Adresse: Luitpoldstraße 12, 96052 Bamberg

Luitpoldstraße 12, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 11:30 bis 15:00 Uhr und von 17:30 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Mittwoch bis Montag von 11:30 bis 15:00 Uhr und von 17:30 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Telefon: 0951 50998860

0951 50998860 Webseite: https://ichisan.de/

#5 Das Dōzo - Japanisches & Sushi Restaurant Bamberg erhielt ebenfalls 4,6 Sterne. Holst du deine bestellten Gerichte selbst ab, erhältst du 10 % Rabatt. Bei der Speisekarte richtet sich das Restaurant nach der jahrhundertealten Küche Japans. Es werden neben traditionellen auch diverse innovative Gerichte angeboten. Dazu schreibt eine Nutzerin: "Das Essen war sehr lecker und qualitativ hochwertig. Außerdem stimmte das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Bedienung und alle MitarbeiterInnen waren sehr zuvorkommend und freundlich. Kann man nur empfehlen!"

Adresse: Am Spinnseyer 37, 96052 Bamberg

Am Spinnseyer 37, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr.

Dienstag bis Sonntag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Telefon: 0951 18070340

0951 18070340 Webseite: https://www.dozo-bamberg.de/

Sushi-Restaurants in Bamberg: Auch hier lohnt es sich

#6 Insgesamt 4,6 Sterne erhielt das Umi Sake Haus bei den Google-Bewertungen. Die Küche konzentriert sich auf Sushi und Bowls, angeboten werden aber auch Currys und Asia-Nudeln. Bei den Sushi-Kreationen gibt es zahlreiche besondere Rollen wie die "Toru Roll" mit frittierter Aubergine und Frischkäse oder die sogenannte "Sakekawa Roll", die innen mit Aal, Lachshaut, Gurke und Frischkäse gefüllt und außen mit flambiertem Lachs garniert ist. Weiter werden Mittagsmenüs angeboten, mit denen du im Vergleich zu den normalen Preisen bis zu 20 Prozent sparen kannst. Von einem*r Nutzer*in wird gelobt: "Das Essen ist top. Sowohl das Sushi als auch die warmen Gerichte".

Adresse: An d. Spinnerei 11, 96047 Bamberg

An d. Spinnerei 11, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 16:30 bis 21:00 Uhr. Sonntag von 15:00 bis 21:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 16:30 bis 21:00 Uhr. Sonntag von 15:00 bis 21:00 Uhr. Telefon: 0951 96431000

0951 96431000 Webseite: https://umisakebamberg.net/

#7 Das Cocoon in Bamberg erhielt insgesamt 4,5 Sterne. Das Restaurant bietet bei seinen Gerichten eine Fusion aus der vietnamesischen und japanischen Küche. Der kulinarische Fokus liegt auf Sushi, jedoch werden auch Currys und Ramen-Suppen angeboten. In dem einzigartigen, modernen Ambiente kannst du es dir gemütlich machen. Bei schönem Wetter kannst du das Essen auf der sonnengeschützten Terrasse genießen. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Das Ambiente, der Service und das Essen sind spitze". Weiter lobt eine andere Nutzerin: "Die alkoholfreien Limos bzw. Cocktails sind der Wahnsinn, so tolle Kombinationen habe ich so noch nirgendwo getrunken".

Adresse: Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr. Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr.

Sonntag bis Freitag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr. Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Telefon: 0951 3027 9368

0951 3027 9368 Webseite: https://cocoon-restaurant.de/

Alle dieser Restaurants konnten mit guten Google-Bewertungen überzeugen. Dabei gibt es bei jedem der Restaurants eigene Besonderheiten, die es einzigartig und einen Besuch lohnenswert machen.

Wichtig zu beachten ist, dass es sich bei den Google-Bewertungen immer um rein subjektive Meinungen handelt. Nicht jede*r hat denselben Geschmack und so kann es natürlich sein, dass es dir in einem der Restaurants besser schmeckt als in einem anderen. Dennoch kann es sich lohnen, den von vielen Personen gut bewerteten Restaurants eine Chance zu geben und die Gerichte dort selbst zu probieren.