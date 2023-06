Erdbeerfelder im Franken - unsere Nutzer haben abgestimmt

- unsere Nutzer haben abgestimmt Nutzer-Tipps: Die besten Möglichkeiten, in der Region Erdbeeren zu ernten

Erdbeersaison befindet sich in der Hochphase

Am 20. Mai wurde der Ernte-Erdbeeren-Tag gefeiert. Was aber nicht heißt, dass die Erdbeersaison schon vorbei ist. Sie hat zwar bereits im Mai begonnen, geht er aber in Süddeutschland bis Mitte Juli, wie der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE) mitteilt.

Erdbeerfeld-Empfehlungen unserer Nutzer: Die beliebtesten Ernteplätze in Franken

Die Erntezeiten und -mengen sind aber auch abhängig von Erdbeersorte und den jedes Jahr unterschiedlich ausfallenden Wetter- und Witterungsverhältnissen.

In der Hochsaison sind wir jedenfalls mittendrin - also Ärmel hochkrempeln und ab aufs Feld. Doch wo in Franken lohnt sich die Erdbeerernte am meisten? Um diese Frage zu klären, haben wir auf die Vorlieben unserer Facebook-Nutzer zurückgegriffen und sie nach ihren Erdbeerfeld-Favoriten in der Region befragt.

Hier sind die schönsten Erdbeerfelder in Franken - nach Meinung der inFranken.de-Nutzer:

1. Erdbeerhof Schuster bei Pödeldorf

Haushoch gewonnen hat bei unseren Lesern das Erdbeerfeld des Schusterhofes bei Pödeldorf nahe Bamberg.

Wichtig zu wissen für euch: Hier neigt sich die Erdbeersaison dem Ende zu, Schusters Beerentraum hat aktuell nur noch sporadisch geöffnet sein bis zur nächsten Erntezeit. "Der wahrscheinlich letzte Pflücktag in der Erdbeersaison 2023 ist der Samstag, 1.7.", heißt es auf der Homepage. Wer auf den großartigen, weiten Feldern noch etwas ergattern möchte, sollte also schnell sein.

Adresse: Erdbeerfeld Pödeldorf, 96123 Litzendorf

Öffnungszeiten: Während der Saison täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet; von Mittwoch, 28.6., bis Freitag, 30.6., geschlossen; letzter offizieller Pflücktag am 1.7. von 9 bis 12 Uhr

Homepage: http://www.erdbeerhof-schuster.de/

2. Erdbeerhof Zehelein-Schemm bei Dottenheim

Auch sehr gut bewertet wurde das Erdbeerfeld des Zehelein-Schemm-Hofes bei Dottenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim).

Die letzte Gelegenheit zum Selbstpflücken war am 25. Juni. Der Hofladen in Ehe (Diespeck) hat allerdings weiterhin offen. Wenn ihr euch selber eine Erdbeer-"Naschecke" auf dem Balkon oder im Garten anlegen wollt, findet ihr auf der Homepage oder im Gespräch vor Ort die richtigen Tipps für den Anbau.

Adresse: Ehe 10, 91456 Diespeck

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 19 Uhr (während der Saison)

Homepage: erdbeerhof-ehe.de

3. Erdbeerfeld Uettingen - Das Beste vom Land

Die Familie Krämer in Uettingen (Landkreis Würzburg) besitzt nicht nur wunderschöne Blumenfelder, sondern ebenso ein Erdbeerfeld, das auch nach Meinung unserer Leser herausragend ist.

Der Preis fürs Selbstpflücken beträgt 2,50 Euro pro 500 Gramm.

Adresse: Erdbeerfeld am Abzweig Greußenheim, 97292 Uettingen

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 19 Uhr

Homepage: https://www.dasbestevomland.de/de/beeren

4. Erdbeerfeld in Modlos bei Oberleichtersbach

Frischer geht es nicht! Zum Obsthof Müller gehören ein Hofladen, mehrere Verkaufsstellen und das wunderbare Erdbeer-Selbstpflückfeld im unterfränkischen Modlos bei Oberleichtersbach.

Das Erdbeerfeld im Landkreis Bad Kissingen ist auch bei unseren Lesern bekannt und beliebt.

Adresse: Kirchweg 9, 97789 Oberleichtersbach-Modlos

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, Sonntag von 9 bis 18 Uhr

Homepage: https://mueller-modlos.de/verkaufsstellenundselbstpfluecken/15-erdbeer-selbstpflueckfeld-modlos

5. Erdbeerfeld in Bernsroth bei Kronach

Gute Nachrichten für alle Kronacher: Auch das Erdbeerfeld der Familie Bayer in Bernsroth bei Kronach gehört zu den Empfehlungen unserer Nutzer für fleißige Selbstpflücker.

Der Betrieb stellt übrigens insgesamt stolze zehn Erdbeerpflückfelder zur Verfügung. Fast alle davon befinden sich in Oberfranken (Landkreis Coburg: Neustadt bei Coburg, Niederfüllbach, Oberlauter; Landkreis Kronach: Bernsroth; Landkreis Kulmbach: Altdrossenfeld, Schwarzach, Untersteinach; Landkreis Lichtenfels: Bad Staffelstein, Grundfeld; eines steht in Sonneberg im gleichnamigen thüringischen Landkreis.

Adresse: Kronach-Bernsroth, an der B85, Richtung Ludwigsstadt, zwischen Kronach und Knellendorf, Hinweisschildern folgen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr, Sonntage und Feiertage von 10 bis 18 Uhr

Homepage: https://www.erdbeerenbayer.de/erdbeeren/selbstpflueckfelder

Und wer noch den richtigen Sammelbehälter zur Erdbeerernte benötigt, ist mit diesem bis zu 3 Liter fassenden Erntekorb im passenden Erdbeerlook nicht schlecht beraten:

Bilanz zur Erdbeersaison 2023 in Süddeutschland

Von einer "aromatischen Erdbeersaison mit etwas weniger Erntemenge und überwiegend stabilen Preisen" spricht der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE) in seiner Bilanz zur Erdbeersaison 2023 in Süddeutschland. Einem "zögerlichen Saisonstart durch kühle und bewölkte Frühlingstage" seien viele sonnige Wochen mit kühlen Nächten und erst seit einer Woche mit wärmeren Nächten gefolgt, teilt der Verband am Montag, 26. Juni 2023 mit. Die große Trockenheit der vergangenen Wochen sei für Erdbeererzeuger dank innovativer Bewässerungstechnik über Tropfschläuche und das Halten der Feuchtigkeit im Boden durch Mulchfolien auf den Erdbeerdämmen kein größeres Problem gewesen. Nach dem aktuellen Informationsstand haben die Unwetter der letzten Tage zu lokalen Schäden geführt, aber in Süddeutschland wegen der fortgeschrittenen Erdbeerernte zu keinen großen Schäden geführt.

"Wir sind mit dieser Erdbeersaison zufrieden. Geschmacklich waren die Erdbeeren durch die langsame Reife und optimale Bewässerung besonders aromatisch. Die Preise blieben überwiegend stabil, was auch an der etwas geringeren Erntemenge liegt. Es gab kaum Übermengen am Markt", erklärt Simon Schumacher, Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE).

Wie es in der Verbandsmitteilung weiter heißt, haben Privathaushalte in Deutschland bis Ende Mai 2023 rund 20 Prozent weniger deutsche Erdbeeren eingekauft als im selben Zeitraum 2022, was an den kühlen Witterungsbedingungen lag. Das gehe aus Daten der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) und der GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) hervor. "2022 war ein frühes Jahr und die Angebotsmenge war im Mai 2022 hoch. Im Gegensatz dazu war das Frühjahr 2023 kühl mit einer zögerlichen Mengenentwicklung", betont Eva Würtenberger, AMI-Erdbeermarkt-Expertin. Laut AMI wird das langjährige Mittel der Jahre 2017 bis 2022 nur knapp (minus 10 Prozent) verfehlt. Für Juni liegen noch keine Zahlen vor.

Im Norden geht die Saison noch weiter - Erdbeersaison verlängern

Aufgrund der gestiegenen Produktionskosten lag der durchschnittliche Verbraucherpreis für deutsche Erdbeeren im Mittel über alle Einkaufsstätten hinweg von Januar bis Ende Mai um knapp 15 Prozent über dem des Vorjahres. Im Gegensatz zu letzter Saison bekannte sich der Lebensmitteleinzelhandel stärker zu heimischen Erdbeeren. Ein Discounter hatte ab dem 15. Mai nur noch deutsche Erdbeeren in den Regalen. Auch in diesem Jahr nutzten Erdbeerfans die Selbstpflückangebote der Erdbeererzeuger gut. Häufig mussten diese Selbstpflückfelder schließen, da sie leer gepflückt waren.

Wer jetzt noch Erdbeermarmelade kochen möchte, sollte in den nächsten Tagen noch Erdbeeren besorgen. Man kann übrigens auch Erdbeeren einfrieren und als Eiswürfel nutzen oder für Erdbeereis verwenden. Die Erdbeerhauptsaison endet in Süddeutschland Mitte Juli, danach geht die Saison noch mit Erdbeerpflanzen von Remontierern, sogenannte wieder tragende Pflanzen, weiter.

Mehr zum Thema: