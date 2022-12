Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm bietet Highlights für jedes Alter

Coburg als Kulturmagnet für das nähere Umland

Zu Jahresbeginn reiht sich ein Highlight an das nächste

Denkt man an Coburg und Kultur, kommt einem sofort das Landestheater, das weltbekannte Samba-Festival oder eines der zahlreichen Konzerte im Veranstaltungssommer in den Sinn. Die Vestestadt bietet neben diesen Klassikern auch im Winterhalbjahr viel Entdeckungspotential für Kulturbegeisterte. Auf den Bühnen im Stadtgebiet und im Umland ist in den kommenden Wochen und Monaten einiges geboten. Wir haben für euch die Highlights zusammengefasst.

Andrej Hermlin & The Swingin' Hermlins - New Year's Swing am 11.01.2023 im Kongresshaus Rosengarten, Coburg

Schwungvoll ins Jahr 2023 starten: Das mag wie eine Floskel unter den Neujahresvorsätzen klingen, wird im Kongresshaus Coburg aber wörtlich genommen. Die Swing-Größe Andrej Hermlin & The Swingin' Hermlins gastiert am 11.01.2022 in Coburg und nimmt die Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise in die 1930er Jahre. Zu hören gibt es originalgetreue Arrangements von Swing-Legenden wie Benny Goodman, Count Basie oder Glenn Miller, um nur einige zu nennen. Dabei setzt die Combo um Andrej Hermlin auf Authentizität und pflegt Elemente wie zeitgenössische Kostüme oder den Einsatz akustischer Instrumente bewusst in ihre Performance ein. Wer sich für eingängige Rhythmen und Melodien begeistern kann, ist bei Andrej Hermlin & The Swingin' Hermlins bestens aufgehoben.

Ort: Kongresshaus Rosengarten, Coburg: Berliner Platz 1, 96450 Coburg

Datum: 11.01.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Der Nussknacker - Klassisches Ballet am 18.01.2023 im Kongresshaus Rosengarten, Coburg

Die Weihnachtszeit mag zwar Mitte Januar schon vorüber sein, der Winter ist jedoch noch voll im Gange. Die beste Gelegenheit also sich noch einmal den schönen Seiten des Winters zu erfreuen und in die fantastische Märchenwelt dieses Ballets einzutauchen. Der zeitlose Klassiker von Peter Tschaikowsky ist aus den Kultur- und Theaterkalendern der Welt nicht mehr wegzudenken und ist auch fest im Kulturangebot der Stadt Coburg verankert. Die tänzerische und musikalische Verwirklichung von E.T.A. Hofmanns Märchen "Der Nussknacker und der Mausekönig" hat sich für viele als Weihnachtstradition etabliert und verzaubert das Publikum Jahr für Jahr. Schnappt euch eure Freunde oder Familie und seid dabei, wenn sich das Kongresshaus am 18.01.2023 in ein Winter Wonderland verwandelt.

Ort: Kongresshaus Rosengarten, Coburg: Berliner Platz 1, 96450 Coburg

Datum: 18.01.2023

Uhrzeit: 19:00 Uhr

The 12 Tenors - "Power of 12" am 24.02.2023 im Kongresshaus Rosengarten, Coburg

Die Stimme ist das Instrument, das jeder Mensch jederzeit bei sich trägt und mehr oder weniger gut einzusetzen weiß. Die Mitglieder der 12 Tenors wissen um die einzigartige Qualität ihrer Stimmen und haben ein Programm auf die Beine gestellt, bei dem sie diese im Zusammenspiel präsentieren. Wer jetzt ausschließlich an eingestaubt wirkende Arien denkt, ist bei den 12 Tenors an der falschen Adresse. Die Sänger bedienen sich aus dem Musikfundus des letzten Jahrtausends und interpretieren sowohl Klassiker aus der Opernwelt als auch Klassiker aus der moderneren Popkultur in ihrem eigenen Stil. So ist es nicht ungewöhnlich, wenn Bon Jovi's Stadionrockhymne "Livin' On A Prayer" auf "Mein kleiner grüner Kaktus" oder "Nessun Dorma" trifft. Klingt abwechslungsreich? Dann freut euch auf einen vielfältigen musikalischen Abend mit den 12 Tenors.

Ort: Kongresshaus Rosengarten, Coburg: Berliner Platz 1, 96450 Coburg

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Konstantin Wecker Trio - "Poesie und Musik mit Cello und Klavier" am 11.03.2023 im Kongresshaus Rosengarten, Coburg

Ein echtes Urgestein der deutschen Kulturszene kommt nach Coburg. Der Liedermacher Konstantin Wecker prägt die deutsche Musikwelt seit über 40 Jahren und wird auch beim Aufritt in Coburg seinem pazifistischen Credo treu bleiben. Dabei deckt er in seiner gekonnt poetischen Art und qualitativ anspruchsvollen Musik gesellschaftliche Problemstellen auf und regt seine Zuschauer zum Nachdenken an. Wecker steht für Texte, die die Zuhörer nachhaltig berühren und anregen, die eigene Lebensweise zu reflektieren. Gepaart mit handgemachter musikalischer Vielfalt, lädt der Münchener zu einem Abend ins Kongresshaus Coburg, der schon relativ früh im Jahr 2023 als Jahreshighlight in Erinnerung bleiben wird.

Ort: Kongresshaus Rosengarten, Coburg: Berliner Platz 1, 96450 Coburg

Datum: 11.03.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Sebastian Reich & Amanda - "Verrückte Zeit!" am 02.04.2023 in Ebersdorf bei Coburg

Wer den Faschingsklassiker "Fastnacht in Franken" im bayerischen Rundfunk in den letzten Jahre verfolgt hat, wird nicht um Sebastian Reich & Amanda rumgekommen sein. Der Bauchredner Sebastian Reich und seine Begleitung Amanda haben dort längst die Herzen des Publikum erobert und sind als fester Bestandteil der Prunksitzung nicht mehr wegzudenken. Auch abseits dieses jährlichen Highlights, sind die beiden auf den Bühnen des Freistaats unterwegs. Am 02.04.2023 gibt es die Gelegenheit das ungleiche Comedy-Duo mit dem Programm "Verrückte Zeit!" in Ebersdorf bei Coburg zu erleben. Wortwitz, politische Spitzen und die unvergleichlich-charmante Dreistheit der Nilpferddame Amanda dürften die Lachmuskeln der Zuschauer an die Belastungsgrenze bringen.

Ort: Kultur- und Sporthalle, Ebersdorf (bei Coburg): Ehrlicherstraße 33, 96237 Ebersdorf (bei Coburg)

Datum: 02.04.2023

Uhrzeit: 18:00 Uhr

