Johannisfeuer-Termine 2022: Hier wird die Sommersonnenwende in Franken gefeiert wird

große Auswahl an Feuern in deiner Region

wichtige Informationen: Datum und Ort

Die Sommersonnenwende steht für den kalendarischen Sommeranfang und ist der längste Tag des Jahres. In den Tagen rund um die Sommersonnenwende werden in vielen Städten, Dörfern und Gemeinden Frankens traditionelle Johannisfeuer abgebrannt. Diese haben einen Bezug zur Geburt Johannes des Täufers und sind heutzutage ein viel besuchtes Spektakel. Wir haben eine Auswahl von Terminen für dich, wann du auch in deiner Region Johannisfeuer bestaunen kannst.

Johannisfeuer im Landkreis Bamberg

18.06.22: Johannisfeuer beim SV Walsdorf auf dem Sportgelände

18.06.22: Johannisfeuer des SV Steppach

18.06.22: Johannisfeuer der "Schönbrunner Kerwasschluckis" hinter dem Kindergarten in Schönbrunn

24.06.2022: Johannisfeuer der Liedertafel Melkendorf

24.06.22: Johannisfeuer auf dem neuen Sportplatz in Sassendorf

24.06.22: Johannisfeuer der Feuerwehr Ober-/Unterharnsbach

24.06.22: Johannisfeuer an der Steigerwaldhalle Burgebrach

24.06.22: Johannisfeuer der "Eisernen Zocker" in Hirschbrunn

24.06.22: Johannisfeuer des Stammtischs "Süße Jungs" am Schmalzberg in Reichmannsdorf

24.06.22: Johannisfeuer des Bürgervereins Wildensorg e.V. in Bamberg

24.06.22: Johannisfeuer des Ortskulturrings und SV Memmelsdorf

24.06.22: Johannisfeuer der Dompfarrei auf dem Rothof

25.06.22: Johannisfeuer des WSV Neptun in Bamberg

25.06.22: Johannisfeuer des Bürgervereins Bamberg Gartenstadt

25.06.22: Johannisfeuer der Gemeinde Bug neben der Feuerwehrhalle

25.06.22: Johannisfeuer der kulturellen Dorfgemeinschaft Strullendorf

08.07.22: Johannisfeuer unterhalb der Kapelle in Rattelsdorf

Johannisfeuer im Landkreis Forchheim

17.06.22: Johannisfeuer des SV Wolfsberg in Obertrubach

24.06.22: Johannisfeuer Meckenhausen (Hiltpoltstein)

24.06.22: Johannisfeuer am Hirtenanger in Ebermannstadt

24.06.22: Johannisfeuer auf dem Festplatz oberhalb vom Sportheim in Unterleinleiter

24.06.22: Johannisfeuer auf dem Kellerwaldparkplatz Pretzfeld

24.06.22: Johannisfeuer der Liedertafel Melkendorf in Litzendorf

25.06.22: Johannisfeuer der Jugendfeuerwehr Hausen

25.06.22: Johannisfeuer auf dem Sportgelände des FC Wichsenstein in Gößweinstein

25.06.22: Sonnwendfeuer des DAV Nürnberg an der Ossi-Bühler-Hütte in Egloffstein

Johannisfeuer im Landkreis Haßberge

24.06.22: Johannisfeuer des SV Gemeinfeld (Burgpreppach)

24.06.22: Sonnwendfeuer in Humprechtshausen (Riedbach)

24.06.22: Johannisfeuer des MSC Knetzgau bei der Jugendverkehrsschule

24.06.22: Johannisfeuer des TSV Westheim (Knetzgau)

24.06.22: Johannisfeuer des Wandervereins Eichelsdorf (Hofheim in Unterfranken) auf dem Bolzplatz "In der Türkei"

25.06.22: Sommerfest mit Sonnwendfeuer am Festplatz in Krum (Zeil am Main)

25.06.22: Johannisfeuer auf dem Sportplatz in Ermershausen

25.06.22: Sonnwendfeuer der Dorfgemeinschaft Rügheim am Kinderspielplatz

Johannisfeuer im Kreis Lichtenfels

18.06.22: Sonnwendfeuer am Feuerwehrhaus in Bad Staffelstein

24.06.22: Johannifeuer in Lichtenfels (Schönsreuth, Richtung Buch am Forst)

24.06.22: Johannisfeuer auf dem Veitsberg (Ebenfels)

24.06.22: Johannisfeuer in Kaider (Bad Staffelstein)

24.06.22: Johannisfeuer am Sportplatz Woffendorf (Gemeinde Altenkunstadt)

25.06.22: Johannisfeuer am Bootshaus in Altenkunstadt

25.06.22: Johannisfeuer am Wanderparkplatz (Richtung Uetzing) in Stublang (Bad Staffelstein)

02.07.22: Johannisfeuer am Feuerwehrhaus in Weismain

Johannisfeuer im Landkreis Kronach

17.06.22: Johannisfeuer der FFW Glosberg

18.06.22: Sonnwendfeuer Großvichtach unterhalb de VFC Sportheims

24.06.22: Johannifeuer in Gössersdorf (Weißenbrunn)

24.06.22: Johannifeuer in Marienroth

24.06.22: Johannifeuer der FFW Förtschendorf

24.06.22: Johannifeuer Pressig

24.06.22: Johannisfeuer in Hirschfeld (Steinbach am Wald)

24.06.22: Johannisfeuer der Feuerwehr an der Grundschule Wilhelmsthal

24.06.22: Johannifeuer am Oberrodacher Berg

25.06.22: Sonnwendfeuer der Franken-Strolche in Mitwitz

25.06.22: Johannifeuer Eichenbühl (Weißenbrunn)

25.06.22: Johannisfeuer Sportplatz Hesselbach (Wilhelmsthal)

25.06.22: Johhanisfeuer Seibelsdorf

01.07.22: Johannifeuer Thonberg (Weißenbrunn)

Johannisfeuer im Landkreis Nürnberg

18.06.22: Johannisfeuer der FW Krottenssee (Neuhaus a. d. Pegnitz)

18.06.22: Sonnwendfeuer des TSV Rückersdorf

24.06.22: Johannisfeuer der Jugend hinter der St. Andreas Kirche in Nürnberg-West

24.06.22: Johannisfeuer der Stadt Velden/des TSV

25.06.22: Sonnwendfeuer des Sportclubs Eschenbach (Pommelsbrunn)

26.06.22: Sonnwendfeuer der Freizeitgärten am Seespitzweg in Lauf a. d. Pegnitz

Johannisfeuer im Landkreis Erlangen

18.06.22: Johannisfeuer des FSV Weingartsgreuth

18.06.22: Sonnwendfeur in der Thalermühle (Restaurant) in Erlangen

18.06.22: Sonnwendfeuer in Brand (Eckental)

18.06.22: Sonnwendfeuer der FFW Oberschöllenbach

18.06.22: Sonnwendfeuer in Kleingeschaidt neben dem Fernmeldeturm über Eschenau

18.06.22: Sonnwendfeuer der Feuerwehr Benzendorf

18.06.22: Johannifeuer FFW Bubenreuth

24.06.22: Johannisfeuer des Turnvereins Mühlhausen auf dem Gelände des Sportvereins

25.06.22: Johannisfeuer an der Adlerwiese in Erlangen

25.06.22. Sonnwendfeuer beim FW-Gerätehaus in Baiersdorf

Johannisfeuer im Landkreis Bad Kissingen

24.06.22: Sonnwendfeuer Sportplatz Garitz

24.06.22: Johannisfeuer der FFW Steinach auf dem Festplatz

25.06.22: Sonnwendfeuer des TSV Aschach bei der Zehnthalle

25.06.22: Sonnwendfeuer der FFW Bad Bocklet am Parkplatz in der Aschacher Straße

25.06.22: Johannisfeuer der Malteser Thundorf

Johannisfeuer im Landkreis Kitzingen

24.06.22: Johannisfeuer des SV Hoheim

25.06.22: Johannisfeuer in Nenzenheim

25.06.22: Johannisfeuer in Iphofen am Stadtsee

25.06.22: Johannisfeuer in Wiesentheid am Mehrgenerationenplatz

26.06.22: Johannisfeuer in Iffigheim

Johannisfeuer im Landkreis Kulmbach

18.06.22: Sonnwendfeuer der Wasserwacht an der Bade- und Freizeitanalage in Marktschorgast

24.06.22: Johannisfeuer bei der Fortuna am Sportplatz in Untersteinach

24.06.22: Johannifeuer am Sportgelände des SG Gösmes-Walberngrün in Grafengehaig

25.06.22: Johannisfeuer der FFW Guttenberg auf dem Sportplatzgelände des TV Guttenberg

25.06.22: Johannisfeuer des FC Kupferberg

25.06.22: Sonnwendfeuer des TSV Wirsberg am Sportgelände

Johannisfeuer im Landkreis Coburg

17.06.22: Sonnwendfeuer der FFW in Frohnlach auf dem Festplatz hinter der alten Schule

18.06.22: Sonnwendfeuer der FFW Lahm - Pülsdorf

18.06.22: Sonnwendfeuer der Wanderfreunde Weidhausen

25.06.22: Sonnwendfeuer Katzenzogl des Bürgervereins Meschenbach

25.06.22: Sonnwenddeuer in Weißenbrunn a. F.

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungen ist es uns nicht möglich, hier jedes einzelne Johannisfeuer aufzulisten. In der Liste fehlt ein Johannisfeuer oder Sonnwendfeuer? Kein Problem: Teile uns Termin und Ort in den Kommentaren mit - und wir fügen die Veranstaltung schnellstmöglich hinzu.

