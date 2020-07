10 Ausflüge mit Kindern in Franken: Freizeit-Tipps für die ganze Familie

4. Freilandmuseum Bad Windsheim

Das Freilandmuseum Bad Windsheim bietet auf 45 Hektar eine Zeitreise durch 700 Jahre fränkische Geschichte. Mit über 100 Gebäuden, die originalgetreu wieder aufgebaut wurden, kann man sehen wie die Leute früher gelebt haben. Von Handwerkshäusern und Brauereien, über Adelsschlösschen ist alles dabei um sich in der Zeit zurückversetzten zu lassen.



Es werden auch viele Veranstaltungen angeboten, wie Bierbrauen, Korbmachen, Handweben und Imkern.

Für Kinder wird am 12. April ein Programm mit "Ostereier-Suche" angeboten und am 23. und 24. Mai findet ein Kinderfest statt.



Adresse:

Eisweiherweg 1

91438 Bad Windsheim



Öffnungszeiten:

Saisonbeginn am 7. März

Dienstag bis Sonntag: 9 bis 18 Uhr



Preise:

Eine Familienkarte kostet 17 Euro. Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder 6 Euro. Und Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

5. Freilichttheater

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten in Franken. Sehr schön ist die Waldbühne Heldritt. Wegen Corona gibt es 2020 nur wenige Veranstaltungen, für die jeweils maximal 200 Zuschauer zugelassen sind. Dazu gehören die Auftritte von Sebastian Reich, Stefan Eicihner und Wolfgang Krebs vom 7. bis 9. August. Maskenpflicht herrscht vor Veranstaltungsbeginn und in den Pausen.



Adresse:

Zur Waldbühne 1

96476 Bad Rodach



Preise:

Tickets ab 6,50 Euro



6. Freizeitpark

In Franken gibt es drei große Freizeitparks, die sich in kaum was nachstehen.



Erlebnispark in Schloss Thurn

Der große Park mit uralten Bäumen bietet den perfekten Schauplatz für Ritterturniere. Aber auch Attraktionen wie Achterbahnen, eine Wildwasserbahn und Bootsfahrten um das Schloss sind bei den Besuchern sehr beliebt. Die Kinder können sich beim Marionettentheater oder bei den Western- und Zaubershows amüsieren.

Playmobil-FunPark

Hier steht die Bewegung und die Koordination der Kinder im Mittelpunkt. Es gibt alles was ein Kinderherz begehrt. Ein Aktivpark zum Klettern. Eine Goldmine, wo man nach einem Schatz suchen kann. Vom Wasserspielplatz, über die Ritterburg und dem Feenland, bis zu einem 160 Quadratmeter großen Hüpfkissen, ist für jeden Geschmack etwas dabei.



Freizeitland Geiselwind

Ein besonderer Freizeitpark ist in Geiselwind. Auf 400.000 Quadratmetern gibt es über 100 Fahrattraktionen. Die Looping Achterbahn ist deutschlandweit die Einzige. Attraktionen wie der Boomerang, Live Shows, einem integrierten Tierpark, einer Wildwasserbahn und viele anderen halten jeden Besucher in Atem.

7. Kletterwald am See in Schweinfurt

Der Kletterwald am See in Schweinfurt ist 10.500 Quadratmetern und 230 Kletterelementen, der größte Park Deutschlands und der mit den meisten Übungen in ganz Europa. Es gibt verschiedene Parcours für Kinder, Jugendliche, Familien und Sportler. Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade ist für jeden etwas dabei. Die 25 verschiedenen Seilbahnen, mit einer Gesamtlänge von 1000 Metern, können einen zum nächsten Punkt bringen.



Kinder zwischen drei und sechs Jahren dürfen nur unter Aufsicht klettern.



Weitere tolle Klettergärten, die vielleicht in Ihrer Nähe sind gibt es noch in einem anderen Artikel.



Adresse:

Am Baggersee 2

97424 Schweinfurt



Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 12 bis 19 Uhr

An Sonn-, Brücken- und Feiertagen: 12 bis 17 Uhr



Preise:

Erwachsene zahlen 21 Euro. Für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren kostet der Eintritt 17 Euro und für Kinder bis 13, liegt der Preis bei 16 Euro. Familie und Studenten erhalten einen Rabatt von 2 Euro. Ein Kinderparcours kostet 6 Euro.