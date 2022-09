Kaarst vor 1 Stunde

Ernährung

"Vegane Metzgerei": Supermarkt füllt Fleischtheke mit veganen Produkten

Vegane Produkte sind immer mehr auf dem Vormarsch. In einem Rewe-Markt in Nordrhein-Westfalen sind sie sogar so beliebt, dass der Geschäftsführer jetzt eine "vegane Metzgerei" eingeführt hat.