In Nordrhein-Westfalen, im Ort Wadersloh-Diestedde, hat sich am Montag, dem 22. August 2022, ein tödlicher Unfall ereignet. Dieser ist durch einen technischen Defekt an einem Gartengerät verursacht worden.

Wie die Polizei von Nordrhein-Westfalen in einer Pressemitteilung bekannt gab, arbeite ein 79-jähriger Rentner in einer Scheune, als sein Arbeitsgerät Feuer fing.

Technischer Defekt mit tödlichen Folgen: Akku-Heckenschere fängt Feuer

Bei dem Gerät handelte es sich um eine akkubetriebene Heckenschere. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf einem Hof in der Soester Straße. Kurz nachdem das Gartengerät in Brand geraten war, griffen die Flammen wohl auf die Scheune über.

Der Mann wurde bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, setzte einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Dennoch erlag der verwundete Mann am Mittwochabend, dem 24. August 2022, im Krankenhaus schließlich seinen schweren Verletzungen.

