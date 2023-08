Nicht immer zahlt die gesetzliche Krankenkasse für eine Behandlung. Manchmal auch dann nicht, wenn der Eingriff medizinisch notwendig wäre. Versicherte haben dann innerhalb eines Monats das Recht auf einen Widerspruch - dann muss der Antrag noch einmal geprüft werden. Doch manche Versicherer wehren sich mit Händen und Füßen gegen hartnäckige Kundinnen und Kunden. Das Bundesamt für soziale Sicherung (BAS) hat bei insgesamt elf gesetzlichen Krankenkassen Handlungsanweisungen festgestellt, die laut der Behörde als "Rechtsproblem" eingestuft werden können.

Demnach sollen die Häuser ihre Versicherten regelrecht bedrängt haben, um ja keinen Widerspruch gegen eine abgelehnte Behandlungsfinanzierung einzulegen. "Ein Großteil der geprüften Arbeitsanweisungen sah eine oder mehrere telefonische Kontaktaufnahmen der Krankenkassen mit den Versicherten vor, die das Ziel hatten, diese Versicherten dazu zu motivieren, ihren Widerspruch zurückzunehmen", heißt es im Tätigkeitsbericht des BAS für das Jahr 2022. "Auch wurde den Versicherten durch irreführende Schreiben der Krankenkassen vielfach der Eindruck vermittelt, die Ablehnung des Widerspruchs sei bereits beschlossen." Zudem wurden Versicherte nicht umfassend über die Rechtsfolgen einer Rücknahme ihres Widerspruchs informiert.

Ungebetene Post von der GKV - Krankenkassen sollen Versicherte bedrängt haben

Laut dem BAS würden durch diese Praktiken die Widerspruchsverfahren verlängert. Aus diesem Grund setzte die Behörde einen aufsichtsrechtlichen Dialog mit den jeweiligen Versicherern durch und beriet die betroffenen Häuser bei der "Optimierung ihrer Arbeitsanweisungen". Außerdem will das BAS durchsetzen, "dass die Krankenkassen die Versicherten nicht mit Fristsetzung pauschal dazu auffordern, eine Erklärung zur Aufrechterhaltung ihres Widerspruches abzugeben". Wie weit verbreitet das Problem wirklich ist, das ist nicht ganz klar. Das BAS hat nämlich nur elf der insgesamt 96 gesetzlichen Krankenversicherer in den Fokus genommen. Auf Nachfrage der Zeitungen von Ippen.Media handelt es sich um folgende Anstalten:

BKK Wirtschaft & Finanzen

BARMER

TK

BKK Herford Minden Ravensberg (jetzt Melitta BKK)

Knappschaft

SBK

BKK VBU

BKK Freudenberg

BKK Pfalz

IKK classic

mhplus BKK

Laut Ippen.Media lehnen die jeweiligen Krankenkassen die Anschuldigungen ab, sie zeigten sich von den Vorwürfen sogar überrascht. So äußerte beispielsweise ein Pressesprecher der Melitta BKK: "Keine der in den Rundschreiben des BAS aus den Jahren 2018 und 2020 zutreffend bemängelten Praktiken im Rahmen von Verfahren der Widerspruchsbearbeitung wurde von der damaligen BKK HMR ausgeübt." Man halte sich strikt an die gesetzlichen Vorschriften. Die SBK wiederum verteidigt die Kontaktaufnahme mit den betroffenen Kundinnen und Kunden. "Es ist oft am sinnvollsten, direkt mit dem Versicherten in Kontakt zu treten, um z.B. fehlende Unterlagen anzufordern oder offene Fragen zu klären", heißt es in einer Stellungnahme. Man habe aber nie zur Rücknahme eines Widerspruchs gedrängt. Auch die anderen befragten Versicherer äußern sich ähnlich zum Bericht des BAS.

"Setzt dem ganzen die Krone auf" - Patientenschützer üben seit Jahren Kritik

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) erlebt hingegen seit Jahren, dass Versicherte zur Rücknahme ihres Widerspruchs mit "unlauteren Methoden" gedrängt werden. Dies bekräftigte die Organisation in einer Reaktion auf den Testbericht der BAS. Dabei wird laut der UPD vonseiten der Versicherer der Eindruck erweckt, dass der Widerspruch erfolglos sei, obwohl es noch gar keine Entscheidung im Widerspruchsverfahren gab. "Dass diese rechtswidrige Vorgehensweise systematisch angeordnet und in offiziellen Arbeitsanweisungen verbrieft wurde, setzt dem Ganzen die Krone auf", sagt Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der UPD.

Trotz der mehrfachen Ermahnungen haben sich die Krankenkassen weiterhin nicht rechtskonform verhalten. "Es war daher richtig und notwendig, dass das BAS hier mit elf Krankenkassen in den Dialog gegangen ist und eine Anpassung der Verfahrensweisen sowie der Arbeitsanweisungen durchgesetzt hat", sagt Heike Morris, juristische Leitung der UPD. Weiter führt Morris aus: "Wenn es weiterhin zu derartigen Verstößen kommt, sollte im Sinne der Versicherten über gesetzliche Regelungen bzw. Sanktionen nachgedacht werden."

Vorschaubild: © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa