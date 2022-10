Bevor ein Erstsemester seine*ihre Studienzeit beginnt, werden gewöhnlich Orientierungstage, oder eine Orientierungswoche von der Universität veranstaltet. Diese sollen dazu dienen, sich in das Leben als Student*in einzufinden und erste Kontakte zu knüpfen. An mindestens einem Abend frönen die Erstsemester traditionell dem Nachtleben - meist zusammen mit und veranstaltet von der Fachschaft.

Die Fachschaft einer Fakultät bildet sich aus Studierenden höherer Semester, die als Anlaufstelle für Studierende niedriger Semester dienen und ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Teile der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld organisierten laut nordbayern.de eine Kneipentour als Kennenlern-Abend für die Erstsemester. Diese wurde von vielen Seiten aufs härteste verurteilt.

Sexistische Kneipentour für Erstsemester: Fachschaft der Uni Bielefeld rückt in schlechtes Licht

Im Zuge der Kneipentour spielten die Teilnehmer*innen ein äußerst umstrittenes Spiel mit sexistischen und übergriffigen Aufgaben. Die Anweisungen standen auf einem Zettel, der ausgedruckt und an alle vergeben wurde. Die Abendgäste wurden beispielsweise dazu aufgefordert, eine Polonaise anzuführen oder Walzer zu tanzen - die harmlosesten Aufgaben des Abends. Allerdings waren auch übergriffige Aufforderungen darunter, wie "Kneife 5 Männern in den Arsch (Frauen)" und "Gebe 5 Frauen einen Klaps auf den Hintern (Männer)".

Ein Bild von dem Aufgaben-Blatt wurde auf dem Internet-Portal Reddit veröffentlicht und erhielt dort reichlich Kommentare, von denen die meisten nicht gerade positiv ausfielen. Der Verfasser des Zettels bezog nach Öffentlichmachung des Inhaltes der Kneipentour Stellung zu den Aufgaben. Er habe angegeben, dass das Spiel mit ebendiesen Anweisungen schon seit Jahren immer wieder herangezogen wird. Hierbei verstrickte er sich allerdings in eine offensichtliche Unwahrheit. Denn: Eine Aufgabe des Spiels lautet "Postet in euere Instagram-Story ein Video, wie ihr "Layla" von DJ Robin & Schürze singt". Das lässt eindeutig auf Aktualität der Spiel-Aufgaben schließen, da der umstrittene Party-Schlager erst am 25. März 2022 erschienen ist.

Die Verantwortlichen des Kneipen-Spiels veröffentlichten eine Stellungnahme, als sie das negative öffentliche Interesse mitbekommen hatten. Dort hieß es unter anderem: "In der abgelaufenen Orientierungswoche befanden sich Aufgaben, die den Werten der Fachschaft in jeder Form widerstreben. Sexualisierte Gewalt gegenüber Personen jeglichen Geschlechts ist auf das Schärfste zu verurteilen und wird von der Fachschaft in deutlichster Form abgelehnt." Sie entschuldigen sich zudem bei den Betroffenen und betonten, dass sie zukünftige Events dieser Art nicht mehr ausufern lassen.