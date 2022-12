Überraschendes Aus für Free-TV-Sender

Grund für die Einstellung des Senders Joyn Primetime

für die Einstellung des Senders Joyn Primetime Weitere Programmänderungen bei ProSieben und Sat1

Knapp drei Jahre lang konnten Zuschauer*innen auf dem Free-TV-Sender Joyn Primetime der ProSiebenSat1-Gruppe beliebte Serien sehen. Jetzt erscheint nur noch ein Hinweis, wenn man auf den Sender schalten will: "Wir müssen euch leider mitteilen, dass wir unseren Sendebetrieb mit sofortiger Wirkung einstellen", schreibt Joyn. Und: "Wir bedanken uns herzlich für die letzten drei Jahre Treue zu unserem Sender. Euer Primetime-Team."

Überraschendes Aus für Joyn Primetime: Das ist der Grund

Joyn Primetime hatte täglich zwischen 20 Uhr und 1 Uhr ein lineares Programm gezeigt, das vorwiegend aus US-Serien bestand. Nach der Ausstrahlung waren die Serien meist mehrere Wochen lang in der Joyn-Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Die Einstellung des Senders kommt für viele Nutzer*innen durchaus überraschend. Denn für Dezember waren immer noch neue Erstausstrahlungen angekündigt. Unter anderem sollte die Anwaltsserie "Proven Innocent" bei Joyn Primetime laufen, wie das Medienmagazin DWDL schreibt.

Gegenüber TV Wunschliste hat eine Sprecherin von Joyn Deutschland die Einstellung des Senders Joyn Primetime und der dazugehörigen Mediathek mit "lizenzrechtlichen Gründen" erklärt. Es wird bereits vermutet, dass die ProSiebenSat1-Gruppe in Zukunft auf sogenannte FAST-Channels setzen könnte. Damit gemeint ist "Free ad-supported streaming television" also durch Werbung finanzierte lineare Sender, die größtenteils monothematisch und rund um die Uhr senden. Tatsächlich hat Joyn laut DWDL auch bereits erste FAST-Channels an den Start gebracht. Dort kann man 24/7 Serien wie "K11" oder die "Steel Buddies" sehen. Bislang seien die Kanäle jedoch ausschließlich über die iOS-App von Joyn abrufbar.

Die Einstellung von Joyn Primetime ist nicht die einzige Veränderung im Programm der ProSiebenSat1-Gruppe. Bei den großen Sendern ProSieben und Sat.1 gab es laut Techbook bereits mehrere Veränderungen, die zum Teil nicht gut bei den Zuschauer*innen ankamen.

Nicht die einzige Veränderung bei ProSiebenSat1: NFL statt Blockbuster

ProSieben zeigt nämlich Sonntagabend keine Blockbuster mehr, sondern setzt auf aktuelle Spiele der NFL. Nach der Saison wolle ProSieben stärker auf Eigenproduktionen setzen. Bei Sat.1 wurde das Nachmittagsprogramm umgestellt. Ab 16 Uhr läuft statt den sonst üblichen Reality-Formaten wie "Klinik am Südring" oder "Auf Streife" jetzt vor allem Live-TV wie zum Beispiel das neue Format "Volles Haus - Sat.1 Live".