Benzin und Diesel : Das sind die aktuellen Preise

: Das sind die aktuellen Preise Vergleich : Was kostet Sprit in Europa?

: Was kostet Sprit in Europa? Tipp: Zu dieser Uhrzeit solltest du am besten tanken

Benzin ist derzeit so teuer wie seit fast fünf Monaten nicht mehr. In den vergangenen drei Wochen ist der Preis für einen Liter Super E10 um fast 9 Cent angestiegen, wie der ADAC am Mittwoch (12. April 2023) mitteilte. Laut der aktuellen ADAC-Auswertung kostet der Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,822 Euro - und damit zwei Cent mehr als noch vor einer Woche. Der Preis für Rohöl, der einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Bewertung des Benzinpreises darstellt - sei jedoch konstant geblieben. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent liege unverändert bei rund 85 US-Dollar.

Spritpreise erneut gestiegen: So viel zahlen Autofahrer

Auch Diesel habe sich leicht verteuert. Für einen Liter müssen Autofahrer*innen derzeit 1,701 Euro zahlen. Das sein 0,8 Cent mehr als in der Vorwoche. Die Differenz zwischen Benzin und Diesel habe sich aber vergrößert. Diesel sei aktuell 12,1 Cent günstiger als Super E10. Damit würden sich die Spritpreise aber mehr den unterschiedlichen Energiesteuersätzen annähern. Denn ein Liter Diesel werde im Vergleich zu Benzin um etwa 20 Cent niedriger besteuert.

Noch teurer als in Deutschland ist Benzin laut ADAC aktuell in Frankreich, Dänemark, Italien, der Schweiz und den Niederlanden. Dänemark ist dabei mit 2,02 Euro pro Liter der Spitzenreiter. Am günstigten tanken Autofahrer*innen derzeit in Slowenien für 1,39 Euro pro Liter. Auch in Polen (1,45 Euro) und Kroatien (1,46 Euro) ist Benzin vergleichsweise günstig. Beim Diesel ist gerade die Schweiz mit 2,05 Euro pro Liter am teuersten. Am günstigsten ist auch hier Polen mit 1,44 Euro.

Auswertungen des ADAC zeigen außerdem, dass Tanken abends zwischen 18 und 22 am günstigsten sei. Wer morgens tanke, zahle dagegen wesentlich mehr.

Zum Weiterlesen:

Vorschaubild: © Daniel Reinhardt/dpa