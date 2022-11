Kunden der Drogerie-Kette Rossmann stehen immer öfter vor leeren Regalen - aber auch bei Edeka fehlen immer öfter beliebte Drogerie- und Putzartikel. Grund dafür sind die Preisverhandlungen des Hygiene-Riesen Procter and Gamble (P&G) mit den deutschen Einzelhändlern. Nachdem Edeka - genauso wie Supermarkt-Mitbewerber-Rewe - bereits im Preis-Zoff mit beispielsweise Coca-Cola und Mars steht, trifft es nun erstmals auch einen Drogerie-Betreiber.

Traditionell werden im Herbst die Preisverhandlungen zwischen Produzenten und Händlern ausgefochten. In diesem Jahr sind diese besonders heftig, denn die Hersteller verlangen wegen gestiegener Rohstoff-, Energie- und Logistik-Kosten einen besonders saftigen Aufschlag. So bestätigte auch P&G gegenüber der Lebensmittelzeitung, dass man derzeit eine "notwendige Listenpreiserhöhung" an seine Abnehmer in Deutschland kommuniziere.

Heftiger Preisstreit - Engpässe bei Windeln, Putzmitteln und Rasierern

Beispielsweise Mars und Coca-Cola setzen im Streit mit Edeka und Rewe einseitige Lieferstopps als Druckmittel in den Verhandlungen ein. Diese sind derzeit Gegenstand einiger Gerichtsprozesse, unter anderem Edeka streitet vehement mit seinen Lieferanten. Tatsächlich scheint es bei Rossmann nun einen Mangel an P&G-Produkten zu geben, wenigstens wies das Online-Magazin Express auf Engpässe hin.

Dies dementiert der Konzern aus Cincinnati jedoch. Gegenüber der Lebensmittelzeitung nannte P&G die Verhandlungen mit seinen deutschen Kunden "intensiv und konstruktiv". Vorwürfe eines Lieferstopps wies das Unternehmen jedoch entschieden zurück.

P&G ist einer der größten Anbieter von Hygieneartikeln und Reinigungsprodukten. Zu dem Konzern gehören rund 60 Marken, darunter Fairy, Swiffer, Oral-B, Pampers, Ariel, Meister Proper, Gillette. Dabei ist P&G in manchen Segmenten absoluter Marktführer - alleine Gillette hat laut Express in Deutschland einen Marktanteil von rund 60 Prozent.

Zum Thema: Supermarkt-Streit eskaliert weiter - Händler wirft beliebte Cornflakes aus den Regalen