Die Trauer bei den Fans ist groß: Der bekannte Punica-Saft verschwindet aus den Supermärkten. "Mit Punica stirbt ein Stück 90er", erklärt sogar der Berliner Kurier in einem Nachruf auf das Kult-Getränk.

Tatsächlich können sich noch viele Menschen an die bunten Werbespots von Punica im Fernsehen erinnern. Besonders in Erinnerung geblieben sind auch die markanten Flaschen und natürlich der Geschmack der süß-klebrigen Flüssigkeit. Punica gab es beispielsweise in den Geschmackssorten Multivitamin, rote Beere oder Tropic zu kaufen. Nun verschwindet Punica aus den Regalen.

Punica-Aus: PepsiCo bestätigt Gerüchte auf Nachfrage

Im Netz wurde spekuliert, ob von dem beliebten Getränk, das über Jahrzehnte in Deutschland gern getrunken wurde, weniger produziert würde. Jetzt hat das Unternehmen offiziell bestätigt, dass Punica seit September 2022 nicht mehr hergestellt wurde und das Produkt vom Markt genommen wurde.

PepsiCo hat 2022 die Mehrheit seiner Saftsparte inklusive Punica an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft. Das neue Joint Venture Tropical Brands Group habe die strategischen Prioritäten überprüft. Letztendlich wurde die schwerwiegende Entscheidung getroffen, die Marke Punica einzustellen. Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt PepsiCo (Neu-Isenburg bei Frankfurt) das Ende von Punica:

"PepsiCo hat Anfang letzten Jahres eine Vereinbarung mit PAI Partners getroffen, um die Mehrheitsbeteiligung an seinem Saftgeschäft zu verkaufen und effektiv ein neues auf Saft fokussiertes Joint Venture namens Tropicana Brands Group (TBG) zu gründen. Im Laufe des letzten Jahres hat TBG daran gearbeitet, seine Geschäftstätigkeit als unabhängige Einheit zu stärken und seine langfristige Strategie festzulegen. Das Punica-Geschäft ist eine der Marken, die in den Umfang des Joint Ventures einbezogen wird. Nach der Überprüfung der strategischen Prioritäten des Unternehmens hat das Team der Tropicana Brands Group jedoch die schwierige Entscheidung getroffen, die Marke vollständig vom Markt zu nehmen."

Fans traurig über Punica-Ende

Viele spekulierten, dass sich das Produkt in den letzten Jahren nicht mehr so gut verkauft hätte. Hierzu liegen jedoch keine Zahlen vor. Mit dem Punica-Saft verschwindet für viele Menschen in Deutschland ein Stück Kindheit. Wer hat nicht noch die Werbung mit der "Punica-Oase" im Ohr?

Ein paar Flaschen können jedoch unter Umständen noch gefunden werden. Wann und wo die letzten Flaschen noch verkauft werden, ist unbekannt. Es kann also sein, dass in ein paar Läden oder Getränkemärkten noch einige Flaschen stehen, doch auch diese dürften wegen des Ablaufdatums früher oder später aussortiert werden. Neue Punica-Flaschen werden nicht mehr hinzukommen.

Punica wurde in den 70er Jahren vom Safthersteller Rolf Dittmeyer ("Valensina") entwickelt und kam erstmals 1977 auf den Markt. Eingängige Fernsehwerbung ("Punica-Oase", "fruchtiger Durstlöscher") machte den süßen Saft vor allem in den 80er- und 90er-Jahren auch in Deutschland populär.

Zum Weiterlesen: "Mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen": Jeremy Fragrance wirbt für Aldi-Brot und geht viral