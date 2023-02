Jeremy Fragrance ist ein deutscher Unternehmer, Influencer und Webvideo-Produzent, der durch das Vorstellen von Parfüm in Videos bekannt geworden ist. Wer ihn nicht durch seine Auftritte in den sozialen Medien kennt, der hat ihn schon im FreeTV gesehen. Jeremy Fragrance hat bei "Promi Big Brother" teilgenommen - jetzt ist er wieder im Fernsehen zu sehen.

Anders als vielleicht vermutet nimmt Jeremy Fragrance nicht an einem weiteren Reality-TV-Format teil, sondern macht Werbung für Aldi. Das haut seine Fans ziemlich aus den Latschen. Für seine Werbung über "backfrisches Brot" wird er und auch Aldi Nord von etlichen Internet-Nutzer*innen gefeiert.

Parfüm-Influencer wirbt für Aldi: Abenteuerliche Werbung für backfrisches Brot

Jeremy Fragrance steht zu Beginn des Clips am Meer. Er atmet tief ein und erklärt dann: "Gemacht aus den fünf Elementen. Wasser, Erde, Luft, Feuer – Power! Geformt von Zeit und Leidenschaft. Der beste Duft der Welt. Frisches Brot. Backfrisch. Fragrance for everyone." Letztendlich sieht man ihn oberkörperfrei und mit einem Baguette in der Hand posieren.

Am 10. Februar 2023 veröffentlichte Jeremy Fragrance auch einen Beitrag auf Instagram, in welchem er oberkörperfrei auf den Werbespot Bezug nimmt und an einem Aldi-Baguette schnüffelt. In den Kommentaren meldet sich Aldi Nord unterstützend zu Wort und schreibt "POWER! Frische und Qualität by ALDI Nord!" Jemand gratulierte dem Unternehmen für ihr "bestes Marketing".

Auf Twitter reagierten etliche Nutzer*innen auf den Werbespot. "Es war bis zur letzten Sekunde ein Abenteuer", schreibt jemand und erhält massig Zustimmung. "Dachte erst, er ist der neue Bachelor", witzelt jemand anders.

Viele feiern Aldi für einprägsamen Werbespot

"Wenn ich jetzt ein frisches Baguette bei Aldi kaufe, riech' ich dran und schrei' einfach 'POWER'", amüsiert sich eine Nutzerin. "Wie verstörend ist denn bitte die Aldi-Werbung mit Jeremy Fragrance?! Ich glaube, ich hab tatsächlich mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen", heißt es auch.

Ob man Jeremy Fragrance leiden kann, oder auch nicht - die Werbung hat sich bei vielen ins Gedächtnis gebrannt. "RIP Lidl", albert daher jemand und spielt darauf an, dass andere Discounter mit diesem abenteuerlichen Werbespot nicht mithalten könnten.