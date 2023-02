Fans wird es vielleicht schon aufgefallen sein: Der beliebte Punica-Saft konnte in immer weniger Märkten in Deutschland gefunden werden. Ganze Generationen sind mit dem Saft aufgewachsen, welchen es zum Beispiel in den Sorten Multivitamin, rote Beere oder Topic zu kaufen gab. Besonders kennzeichnend war die breite Flaschenöffnung.

Seit einigen Wochen kursierte im Internet das Gerücht, dass Punica bereits im vergangenen Jahr eingestellt wurde, nachdem die Marke Anfang 2022 verkauft worden war. Nun herrscht Klarheit: Punica wurde tatsächlich eingestellt.

Punica wird eingestellt: Bereits seit einem halben Jahr keine neuen Flaschen

Im Netz wurde spekuliert, ob das beliebte Getränk, das über Jahrzehnte in Deutschland gern getrunken wurde, weniger produziert würde. Jetzt hat das Unternehmen offiziell bestätigt, dass seit September 2022 Punica nicht mehr hergestellt wurde und es vom Markt genommen wurde.

PepsiCo veräußerte im Februar 2022 seine "Saftsparte" an das Unternehmen Tropicana Brands Group (TBG), welche die schwerwiegende Entscheidung getroffen hat, die Marke einzustellen. PepsiCo schreibt dazu:

"Im Februar 2022 haben wir die PepsiCo Saftsparte inclusive der Marke Punica an das Joint Venture Unternehmen Tropicana Brands Group (TBG) veräußert. TBG hat nun die schwierige Entscheidung getroffen, die Produktion und damit auch den Verkauf von Punica im September 2022 einzustellen. Wir verstehen Ihre Enttäuschung, dass Punica in Zukunft nicht mehr erhältlich sein wird und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und bei unseren Punica Fans für die jahrelange Produkttreue."

Fans traurig über Punica-Ende

Viele spekulierten, dass sich das Produkt in den letzten Jahren nicht mehr so gut verkauft hätte. Hierzu liegen jedoch keine Zahlen vor. Mit dem Punica-Saft verschwindet für viele Menschen in Deutschland ein Stück Kindheit. Ein paar Flaschen können jedoch unter Umständen noch gefunden werden.

Wann und wo die letzten Flaschen noch verkauft werden, ist unbekannt. Es kann also sein, dass in ein paar Läden oder Getränkemärkten noch einige Flaschen stehen, insgesamt werden aber keine neuen mehr dazukommen und auch diese dürften wegen des Ablaufdatums früher oder später aussortiert werden.

Zum Weiterlesen: "Mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen": Jeremy Fragrance wirbt für Aldi-Brot und geht viral