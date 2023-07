Ikea kündigt neuen veganen Hotdog ganz ohne Fleisch an

kündigt ganz ohne Fleisch an Den Klassiker gibt es künftig auf pflanzlicher Basis

Hintergrund: Ikea will nachhaltiger werden

Nach einem langen Tag bei Ikea noch schnell einen Hotdog essen: Das gehört für viele einfach dazu. Seit mehreren Jahrzehnten ist das Fastfood nicht aus den Warenhäusern wegzudenken. Nun gibt es aber eine Neuheit.

Neuheit bei Ikea: Möbelhaus bietet veganen Hotdog an

"Der ikonische Hotdog ist seit über 40 Jahren fester Bestandteil des Ikea-Einkaufserlebnis", heißt es in einer Pressemitteilung des Möbelhauses. Ab sofort gibt es das Fastfood auch auf pflanzlicher Basis - also ganz ohne Fleisch.

Die neue Variante soll sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier und Veganer ansprechen. Dafür hat das Möbelhaus offenbar lange an der richtigen Rezeptur getüftelt, denn die neue Variante soll möglichst nahe an das Original herankommen - optisch und geschmacklich. Für die Rezeptur des pflanzenbasierten Hotdogs werden Reisprotein, Zwiebeln, Äpfel, Salz, Pfeffer und Raucharomen verwendet. Somit soll ihm der charakteristische Geschmack verliehen werden.

Auf Instagram stößt die Ankündigung größtenteils auf positives Feedback: "Ich esse Fleisch, werde ihn trotzdem probieren", meint eine Nutzerin. "Wie toll, wird beim nächsten Besuch definitiv probiert! Danke, dass ihr das vegane Sortiment immer weiter ausweitet!", schreibt eine andere.

Große Klimaziele: Ikea will nachhaltiger werden

Schon seit einiger Zeit hat sich Ikea das ambitionierte Ziel gesetzt, nachhaltiger zu werden. "Unser Ziel bis 2030: Wir werden unsere Produkte ausschließlich aus erneuerbaren und recycelten Materialien herstellen", heißt es auf der Homepage. Nicht nur die Möbel, sondern auch die Speisekarte der hauseigenen Restaurants stehen unter diesem Vorsatz. Schon bis 2025 soll die Hälfte der angebotenen Hauptgerichte auf pflanzlicher Basis sein.

Das gilt anscheinend auch für Hotdogs. Bislang gab es bereits eine Gemüse-Variante - und diese ist sogar kostengünstiger als das Original. Kunden bemängelten jedoch, dass die geschmacklichen Differenzen zu groß sind. Mit dem neuen pflanzenbasierten Hotdog soll sich das nun ändern - wer will, kann die neue Variante inzwischen selbst an Ikea-Standorten in Deutschland probieren.

Vorschaubild: © Oliver Berg/dpa