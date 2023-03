Ikea kündigt Änderungen in Restaurants an: Bereits seit längerer Zeit verändert die schwedische Möbelkette Ikea ihr Essensangebot - und setzt immer mehr auf vegetarische und vegane Speisen. Schon vergangenes Jahr kündigte das Unternehmen an, dass pflanzliche Alternativen fortan immer "die erschwinglichere Variante" sein würden. Damit wolle Ikea die Menschen dazu anregen, "eine nachhaltigere und gesündere Wahl zu treffen." Jetzt will das Unternehmen sogar noch einen Schritt weiter gehen.

In seinem Nachhaltigkeitsreport 2022 berichtet Ikea, man habe die "Arbeit fortgesetzt, unser pflanzenbasierte Lebensmittelangebot zu verbessern und zu erweitern." Der ökologische Fußabdruck pflanzlicher Lebensmittel sei oft niedriger als der tierischer Produkte. Im Jahr 2021 haben Ikea zufolge rund 520 Millionen Kund*innen in den Restaurants der Ikea-Filialen gegessen. Daher sieht sich das Unternehmen in der Verantwortung, seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.

Ikea will auf Milchprodukte verzichten - für mehr Nachhaltigkeit

Sowohl im Nachhaltigkeitsreport als auch im Jahresbericht der Ingka-Group, die Anteile an dem Möbelkonzern besitzt, kündigt Ikea jetzt konkrete Ziele an. So sollen bis 2025 die Hälfte aller angebotenen Hauptmahlzeiten pflanzlich sein. Der Fokus liege darauf, "pflanzenbasierte Ernährungsoptionen attraktiver zu machen."

Ikea könne einen "positiven Trend" feststellen. Die Kund*innen würden sich demnach immer häufiger für die vegetarischen und veganen Alternativen entscheiden. Das Unternehmen habe viele neue pflanzliche Speisen eingeführt. So zum Beispiel auch veganes Softeis. In Zukunft wolle man weiter beobachten, inwieweit Milchprodukte ersetzt und ausgetauscht werden können. Das werde "ohne Kompromisse im Geschmack" stattfinden, versichert der Möbelriese.

In seinem Nachhaltigkeitsreport evaluiert das Unternehmen auch seine Unternehmenskommunikation. In einem Testzeitraum habe man beobachtet, wie eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen World Resources Institute (WRI) basierende Kommunikation dazu beiträgt, pflanzliche Produkte attraktiver zu machen. Auch wenn kein "unmittelbarer Anstieg der Verkaufsmenge von pflanzlichen Lebensmitteln während des Testzeitraums" festzustellen waren, habe Ikea dennoch in Umfragen "positive Resonanz" erhalten. Daher werde man den bisherigen Kommunikationsansatz weiter ausdehnen.

Ikea will gesündere Ernährung fördern

Ein gutes Zeichen sei beispielsweise, dass sich die Verkaufsmenge der Veggie-Hotdogs im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zu 2019 (vor der Corona-Pandemie) fast verdoppelt habe. In Zukunft wolle Ikea weiter daran arbeiten, das Speisenangebot in den Filialen gesünder zu machen und dadurch mehr Kund*innen dazu zu bewegen, die "gesündere Option zu wählen."

