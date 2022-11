Geschälte Eier oder Bananen einzeln in Plastikfolie verpackt - solche Bilder haben im Internet schon öfters die Runde gemacht. Meistens handelt es sich dabei um Produkte für Singlehaushalte aus japanischen Supermärkten. Rewe kann aber offensichtlich mithalten. Die Supermarkt-Kette bietet eine breite Auswahl an fertig verpackten, "frischen" Gerichten. Ein Angebot sorgt auf Twitter nun zum wiederholten Mal für Kopfschütteln.

"Ich dachte, alles gesehen zu haben, aber dann sah ich DAS", schreibt ein Nutzer. Darunter postet er ein Foto von einem Produkt aus der Reihe "frisch selbstgemacht". Normalerweise sind in dieser Kategorie Fertigsalate, Sushi oder Wraps zu finden. Zum "Aktionspreis" von 1,50 Euro hat der Rewe-Kunde stattdessen ein aufgeschnittenes Brötchen und einen Schokokuss entdeckt.

Rewe-Kunden fassungslos: "Ich dachte, alles gesehen zu haben..."

In dem Bild sind gleich mehrere Aufreger vereint. Während einige Nutzer die Kombination von trockenem Brötchen und Schaumkuss einfach eklig finden, sind andere komplett verwirrt. "Gibt es eine Bedienungsanleitung dazu, was ich damit machen muss?", fragt einer Userin in den Kommentaren. Und damit ist sie nicht die einzige. Einige gehen sogar noch einen Schritt weiter und sehen das Angebot als "erstes Anzeichen der Apokalypse". "Ernsthaft? Der Mensch gehört endlich ausgerottet", schreibt ein Nutzer. "Uns Menschen ist nicht mehr zu helfen", heißt es von einem anderen.

Es finden sich aber auch viele Menschen auf Twitter, die die verrückte Brötchen-Schokokuss-Kombi aus ihrer Kindheit kennen. Rewe hat sich den Snack also nicht selbst ausgedacht - oder hatte etwa noch Brötchen und Schaumküsse über, die sie loswerden mussten, wie ein Nutzer mutmaßt. Je nach Region ist es unter anderem Namen bekannt, zum Beispiel als "Matschbrötchen", "Datschweckle" oder "Fortunabrötchen". Früher wurden die Zutaten aber noch einzeln in der Schulpause gekauft und nicht fertig verpackt und eingeschweißt. Darauf weisen mehrere Twitter-User*innen hin.

Die Verpackung von Rewe sorgt beinahe für mehr Aufregung als der Inhalt. "In meiner Kindheit gab es die Kombi ohne Plastik bei jedem Bäcker auf die Hand", heißt es in den Kommentaren. "Man hätte aber sowohl das Brötchen als auch den Schokokuss noch zusätzlich einzeln verpacken können", schreibt eine Nutzerin scherzhaft. "So viel Müll für so einen Müll", fast eine andere Person zusammen.

Die Verpackung stört aber nicht nur aus Umweltgründen, mehrere Nutzer bemängeln, dass dadurch das Brötchen "labberig" wird. Wieder andere meinen, das nur runde Brötchen für ein Matschbrötchen taugen. Als Kompromissvorschlag raten einige dazu, einfach zwei Schokoküsse in den "Matschbrötchen-Bausatz" zu packen.

Aus welchem Jahr das Foto des Aufreger-Angebots stammt ist nicht ganz klar. In den Kommentaren wird auf einen Tweet von 2021 verwiesen, ob es sich dabei um das Originalfoto handelt lässt sich nicht sagen. Der Tweet vor einem Jahr hat die Menschen aber genauso fassungslos gemacht, wie heute.