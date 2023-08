Als Altkanzlerin ist Angela Merkel in der deutschen Politik immer noch eine präsente Figur. Sie nimmt weiterhin Termine wahr, sowohl öffentlich als auch nicht-öffentlich. Für diese Termine achtet Merkel natürlich auf ihr Aussehen und erscheint immer gestylt. Die Kosten für ihre Frisur und ihr Make-up trägt jedoch auch nach ihrer Amtszeit weiterhin der Bund.

Jetzt wurde öffentlich, wie viele Steuergelder für das Aussehen von Altkanzlerin Merkel ausgegeben werden. Auf Anfrage erklärte das Bundeskanzleramt gegenüber dem Tagesspiegel, dass seit Ende ihrer Amtszeit 55.000 Euro für Merkels Styling ausgegeben wurden. Im vergangenen Jahr betrugen die Kosten 37.780 Euro. In diesem Jahr belaufen sie sich bisher auf 17.200 Euro. Das entspricht etwa 3000 Euro im Monat.

55.000 Euro für Merkels Aussehen: Steuerzahlerbund empört

Das Kanzleramt begründet die Kosten mit der politischen Außenwirkung von Merkel. "Die Kostenübernahme knüpft an die Wahrnehmung fortwirkender Amtspflichten an – unabhängig davon, ob sie öffentlich oder nicht-öffentlich sind", so ein Regierungssprecher.

Der Steuerzahlerbund hat die steigenden Kosten für das Aussehen von Politikern heftig kritisiert, wie der Tagesspiegel berichtet. Die Ausgaben des Staates sollten "auf das Notwendigste reduziert und im Zweifel privat bezahlt werden", sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel.

Die Kosten könnten ihm zufolge beispielsweise dadurch verringert werden, wenn der Staat nur für die Friseur-Kosten zu öffentlichen Terminen aufkommen würde. Merkels Büro teilt dem Kanzleramt nicht-öffentlichte Termine der Altkanzlerin allerdings nicht mit. Daher ist nicht ganz klar, wie viele Stylingtermine Merkel wahrnimmt.

Merkel macht Bundeskanzler Olaf Scholz Konkurrenz

Die Altkanzlerin beansprucht mit ihren Styling-Kosten fast so viel Geld, wie das Kanzleramt für die jetzige Regierung braucht. Seit Beginn der Ampelregierung hat das Kanzleramt ungefähr 62.000 Euro für das Aussehen von Vertretern des Kanzleramts ausgegeben. Bisher war noch kein Altkanzler so teuer wie Merkel, so der Tagesspiegel. Allein für Merkels Personal werden im Jahr mehrere hunderttausend Euro ausgegeben.

Auch Ministerpräsident Markus Söder stand zuletzt mit teuren Ausgaben in der Kritik: Für Fotos hat die Bayerische Staatskanzlei im Jahr 2022 knapp 200.000 Euro ausgegeben.

Vorschaubild: © Fabian Sommer/dpa