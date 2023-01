Zum Beginn der neuen Staffel von "Hartz und herzlich" müssen die Zuschauer gleich eine traurige Nachricht verarbeiten: Der Kiosk-Besitzer Jürgen, der schon seit mehreren Jahren in der Sozial-Doku begleitet wird, ist tot. In der neuesten Folge, die am Dienstagabend (3. Januar 2023) auf RTL2 zu sehen war, wurde auch bekannt, woran er starb.

Demnach litt Jürgen an Krebs und wurde zuletzt in einem Hospiz betreut, wo er auch verstorben ist, wie aus Medienberichten hervorgeht. Er sei demnach bereits im vergangenen Jahr verstorben, der Sender gab dies allerdings erst in der neuesten Episode bekannt. Er betrieb seit 45 Jahren in den Benz Baracken von Mannheim einen Kiosk, der nun schon einige Monate lang leer steht. Ein Nachfolger für Jürgen wurde bisher nicht gefunden.

Todesfall bei "Hartz und herzlich": Freunde trauern um Jürgen

Die Sozial-Doku zeigt das Alltagsleben von finanziell schwachen Menschen in Deutschland, und die Hürden, die sie dabei zu meistern haben. In den Benz-Baracken wird bereits seit 2017 gefilmt, Jürgen gilt bei Fans als Urgestein des TV-Formats. Teil der Serie sind auch Elvis und Dieter, die nun um ihren verstorbenen Freund Jürgen trauern. "Dass es kommt, wussten wir alle. Aber dass es so schnell kommt auf einmal …", sagte Elvis in der aktuellen Episode. "Jetzt hat er seine Ruhe, jetzt hat er seinen Frieden." Und Nachbar Dieter ergänzte: "Er war ein sehr gutmütiger Mensch. Ein sehr lieber Mensch." Der Tod seines Freundes stimme ihn enorm traurig. "Das muss ich erst einmal verkraften."

Jürgen ist allerdings nicht der erste Protagonist der Doku, von dem sich die Zuschauer verabschieden mussten: Die 67-jährige Dagmar starb im November 2021, sie litt an der Lungenkrankheit COPD. Gudrun verstarb im Juni 2022 mit 62 Jahren an einem Hirnschlag, Heiko im Jahr 2022 an Herzversagen. Und Darstellerin Lisa-Marie starb im November 2022 mit nur 16 Jahren. Ihre Eltern sprachen auf Instagram davon, dass ihre Tochter völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde.

