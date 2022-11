Mit gerade einmal 16 Jahren ist Lisa-Marie, eine Bewohnerin der Mannheimer Benz-Baracken und bekannt aus der RTL ZWEI-Sozialdoku "Hartz und Herzlich", verstorben. Viele Fans tun ihre Trauer in sozialen Medien kund.

Die überraschende Nachricht hat auch das Team von RTL ZWEI hart getroffen. Der Sender veröffentlichte einen Instagram-Post, in dem sie ihr Beileid aussprechen: „Mit Bestürzung haben wir heute aus Mannheim erfahren, dass Lisa-Marie aus Hartz und herzlich unerwartet verstorben ist. Unser tiefstes Mitgefühl gilt vor allem ihren Eltern Marina und Florian sowie ihren Geschwistern. Wir wünschen der Familie Kraft und Halt in diesen schweren Zeiten.“

"Harz und Herzlich": Protagonistin Lisa-Marie (16) überraschend verstorben

Auf den Social-Media-Kanälen der Serie heißt es außerdem: "Das Team von Hartz und Herzlich bittet darum, die Familie und Angehörigen in Ruhe trauern zu lassen. Wir wünschen uns daher von euch, dass ihr von Kommentaren und Nachrichten zum Tod von Lisa-Marie abseht."

Ganz schweigen können die Fans jedoch nicht und kommentieren unter den Post von RTL ZWEI: "So ein junges Mädchen, wie kann sowas den passieren? Sie hatte das ganze Leben noch vor sich", heißt es da beispielsweise. Ein anderer Kommentar lautet: "Bin zu tief berührt. Was für ein bitterlicher und unglaublicher Schmerz muss dieser Verlust für die Eltern sein. Unfassbar, in diesem jungen Alter einfach aus dem Leben gerissen. Sie hatte noch soviel vor."