Seit Monaten drohen russische Politiker und Scharfmacher im Fernsehen mit Krieg, sollte Deutschland die Ukraine mit schweren Waffen unterstützen.

Nun wird Deutschland Leopard-2-Kampfpanzer liefern und damit genau das tun. Die Frage, die sich nun vielen stellt, lautet: Erklärt Wladimir Putin Deutschland und damit auch der Nato den Krieg?

Kriegsdrohungen und Forderungen nach Vergeltung im russischen Fernsehen

Während es aus dem Kreml Kritik und harsche Worte hagelt für die deutsche Entscheidung, nun doch Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern, ist die Sache für Propagandisten im Fernsehen klar: So tobte der Moderator Wladimir Solowjow am Dienstag (24. Januar) ob der Entwicklung.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) bezeichnete er als "nazistischen Abschaum" und als "neue Nazis". Rufe nach Vergeltung und Schlägen gegen Deutschland wurden laut, nicht nur durch Solowjow.

Deutschland sei nun Kriegspartei, so der Vorwurf in Kreml-nahen Medien und bei Putintreuen auch im Ausland. Daher, so russische Propagandisten wie Solowjow, sei es nun erforderlich, militärisch gegen Ziele in Deutschland vorzugehen und die Lieferungen an die Ukraine zu verhindern. Aus dem Kreml heißt es unterdessen am Donnerstag, 26. Januar, dass sich der Westen zunehmend zur Kriegspartei mache, aber den Krieg erklären werde Russland nicht, so Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Russland nennt die Invasion in die Ukraine weiter "militärische Spezialoperation", an ihrem Status werde sich nichts ändern.

Diese Auswirkungen hat die Panzerlieferung wahrscheinlich jetzt schon

Doch wie wird sich Präsident Wladimir Putin entscheiden? Expert*innen halten es für unwahrscheinlich, dass Russland nun Deutschland oder der ganzen Nato den Krieg erklären wird, von Atomschlägen ganz zu schweigen. Andere Folgen könnte die deutsche Zusage aber dennoch haben.

Gegenüber der Bildzeitung etwa äußert sich Militärexperte Prof. Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München: "Die Russen könnten ihre eigene Frühjahrs-Offensive vorziehen, sofern sie schon so weit sind. Um jetzt im Donbass so weit wie möglich voranzukommen." Somit könnte der Konflikt kurzzeitig angeheizt werden, bzw. Russland sich dazu gezwungen sehen, militärisch schnelle Erfolge zu verbuchen, bevor die Kampfpanzer aus den USA und Europa einen Effekt haben können.

Denn nach der Zusage wird es nun einige Zeit dauern, bis die Panzer wirklich auf dem Schlachtfeld erscheinen. Die Panzerbesatzungen der ukrainischen Armee müssen zunächst an dem Gerät ausgebildet werden und Fragen des Nachschubs und der Instandhaltung müssen geklärt sein. Laut den Aussagen auch des Bundesverteidigungsministers kann es bis zu 3 Monate dauern, bis der erste Leopard 2 aus Deutschland im Gefecht steht.

Kann sich Russland einen Krieg leisten?

Der Osteuropa-Experte Sergey Sumlenny vom European Resilience Initiative Center sagt gegenüber Bild, dass es unwahrscheinlich sei, dass Russland direkte Schritte gegen Deutschland unternimmt: "Militärisch ist dieser Krieg für Russland schon verloren – die Frage war nur, wie lange der Kampf noch fortgesetzt werden kann."

Einen Krieg gegen die Nato kann sich Russland aus mehreren Gründen nicht leisten. Auf konventionellem Gebiet hat sich das Land militärisch bereits beinahe verausgabt und bisher scheut Wladimir Putin sich noch, eine weitergehende Mobilmachung zu verkünden. Dies könnte den Rückhalt im Land schwächen und löst auch nicht alle Probleme.

Das Kriegsgerät nämlich hat im Ukraine-Krieg deutlich gelitten. Viele moderne Waffensysteme sind zerstört und Russland muss mehr und mehr auf Reserven zugreifen. Auch Munition wird bereits in Ländern wie dem Iran eingekauft.

Wie wahrscheinlich sind Atomschläge Russlands?

Andere Mittel als konventionelle Kriegsführung scheiden aus, denn hier ist die Frage, was Putin damit bezwecken will. Masala gegenüber der Bild: "Die angedrohten Konsequenzen des Westens wären für Russland katastrophal."

Ein Atomschlag gegen westliche Länder hätte die Vernichtung sowohl der russischen Streitkräfte als auch Teilen der Zivilbevölkerung zur Folge. Putins Ära wäre schnell zu Ende und Russland würde verheerende Konsequenzen erleben. Das ist auch den russischen Militärs und Putin klar.

