"Jo Guys, ich hab Corona": Der Youtuber Rezo teilte auf Instagram mit, dass er sich mit Corona angesteckt hat. Der 29-Jährige ist bereits doppelt gegen Covid-19 geimpft, offenbar hat es ihn aber dennoch ganz schön erwischt.

"Ich war in meinem erwachsenen Leben noch nie so krank", schrieb er in seiner Story. Er sei aber froh, dass er geimpft ist - "sonst hätte mich das wahrscheinlich anders weggekickt." Inzwischen ginge es ihm bereits besser und er hofft, die Infektion bald hinter sich zu haben.

Rezo hat Corona: "War noch nie so krank"

Rezo ist einer der bekanntesten Youtuber in Deutschland. Vor zwei Jahren sorgte er mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" bundesweit für Aufregung, sogar bei der Parteispitze. Millionen Menschen folgen ihm inzwischen über Youtube, Instagram und andere soziale Medien. Seine Plattform nutzte er in diesem Jahr erneut für Kritik an der Union.