Super-Frühling kündigt sich an: Hoch Martin sorgt für strahlenden Sonnenschein

Regen weit und breit nicht in Sicht

Wetterexperte warnt vor Waldbrandgefahr

Sonne satt und das für den Rest der Woche: Hoch Martin bringt uns täglich 9 bis 11 Sonnenstunden. Nachts ist es aber weiterhin recht kalt - dafür wird es am Tag aber nun auch immer wärmer und es bleibt trocken, wie der Wetterexperte Dominik Jung festhält.

Wetter-Prognose: Super-Frühling mit viel Sonnenschein kommt

"Endlich kommt der Frühling bei uns auch temperaturtechnisch in die Gänge", meint Dominik Jung. Von Dienstag bis Donnerstag (8. bis 10. März 2022) ist es heiter oder sogar wolkenlos, sagt auch der Meteorologe Stefan Ochs. Die Tageshöchsttemperaturen klettern von 8 auf 12 Grad. Der im Mittel schwache, in Böen tagsüber aber auch gelegentlich frische Wind weht aus Ost.

Am kältesten wird es in der kommenden Nacht zum Dienstag mit Minima zwischen -6 und -10 Grad. Danach schwächen sich die Nachtfröste zögerlich ab. Diese Woche können bis zu 15 Grad, nächste Woche sogar bis zu 20 oder 21 Grad, auf uns zukommen.

Zum Wochenende ziehen hier und da ein paar dichtere Wolken durch. Diese bringen aber kaum Regen, nur im äußersten Westen sind ein paar Tropfen möglich. Dafür wird es vorübergehend wieder etwas kühler, ab Montag dann aber wieder rasch wärmer.

Kein Regen in Sicht: "Die Trockenheit geht einfach weiter"

Regen ist die nächsten Tage weit und breit nicht in Sicht. Insgesamt ist im März bisher so gut wie noch kein Niederschlag gefallen. "Die Trockenheit geht einfach weiter und scheint kein Ende zu nehmen", meint Jung. Er warnt außerdem: "Die Trockenheit sorgt schon jetzt für eine erhöhte Waldbrandgefahr. Der trockene Ostwind hat die Natur ganz schön ausgetrocknet. Dazu gab es seit Tagen auch noch viel Sonnenschein. Nennenswerter Regen ist bis über die Monatsmitte hinaus in Deutschland erstmal nicht in Sicht. Es sieht nach einem extrem trockenen März aus."

Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline meint zum Märzwetter: "Der Märzwinter ist in Mitteleuropa eine häufig vorkommende Wetterlage. In diesem Jahr zeigt er sich eher von seiner zahmen Seite. Trotz kalter Nächte lässt es sich am Tag bei viel Sonnenschein gut aushalten. Nachhaltiges Märzwinter-Wetter mit Schnee bis in die Täler ist nicht in Sicht."

Vorschaubild: © Katrin Requadt/dpa