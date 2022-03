Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Donnerstagmorgen (17. März 2022) insgesamt 294.931 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Ein fränkischer Landkreis verzeichnet derzeit den bundesweit höchsten Wert.

Am 10. März 2022 hatte die Zahl erstmals in der Pandemie die 250.000 überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1651,4 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1607,1 gelegen, vor einer Woche bei 1388,5 und im Vormonat noch bei 1385,1. Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Donnerstagmorgen um 5 Uhr wieder.

Inzidenz erreicht Rekordwert - doch "echte" Zahlen könnten noch höher sein

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Am Donnerstag (17. März 2022) findet erneut ein Corona-Gipfel von Bund und Ländern statt, um die nächsten Schritte der Pandemie-Strategie zu diskutieren.

Ein unterfränkischer Landkreis hat aktuell die höchsten Inzidenzwerte in ganz Deutschland: Im Kreis Haßberge liegt der Wert momentan bei 3542,0 - vor wenigen Tagen stand die Region noch an der bundesweit fünften Stelle. Doch weitere fränkische Landkreise folgen dicht dahinter: Der Landkreis Bamberg liegt mit einer aktuellen Inzidenz von 3204,1 bundesweit auf Platz 4. Erlangen-Höchstadt liegt mit 2836,2 auf Rang 9 der RKI-Liste, Lichtenfels mit einem Wert von 2834,1 auf Rang 10 und Würzburg mit 2786,8 direkt dahinter.

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist am Donnerstag ebenfalls auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Das RKI meldet für den Freistaat einen Wert von 2079,8. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2008,5 in Bayern gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 278 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 259 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 17.990.141 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 7,45 an, am Dienstag waren es 7,21. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 14 142 500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 126.420.

mit dpa