Geht es jetzt ganz schnell? Der Impfstoffhersteller Biontech hat eine Zulassung seines Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragt. Das erklärte das Unternehmen am Freitag, 30. April 2021.

Update vom 30. April 2021, 13.05 Uhr: Biontech hat Zulassung von Impfstoff für Kinder beantragt

Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt. Dabei gehe es um die Anpassung und Erweiterung der bestehenden Zulassung auf diese Altersgruppe, teilten die Unternehmen mit. Sobald die EMA die Änderung genehmige, werde die angepasste bedingte Zulassung in allen 27 Mitgliedsstaaten der EU gültig sein.

Das Mittel von Biontech/Pfizer ist in der EU und in den USA bislang erst für Menschen ab 16 Jahren bedingt zugelassen. In den USA haben die beiden Partner bereits bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) einen Antrag auf die Erweiterung der bestehenden Notfallzulassung für den Impfstoff auf die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen eingereicht. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen, erklärten die Unternehmen.

Noch am Donnerstag sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur, dass der Antrag voraussichtlich "in den nächsten Tagen" bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA gestellt werde. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, dieser Antrag solle am kommenden Mittwoch eingereicht werden. Die Prüfung eines Zulassungsantrags für Corona-Impfstoffe bei der EMA dauert in der Regel wenige Wochen.

Impfstoff für Kinder: Biontech-Chef macht Hoffnung für den Sommer

Für jüngere Kinder rechne Sahin mit einer etwas längeren Wartezeit. "Im Juli könnten erste Ergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen, im September für die jüngeren Kinder vorliegen, die Auswertung dauert etwa vier bis sechs Wochen", glaubt der Biontech-Vorstandsvorsitzende. Wenn alles gut gehe, könne das Unternehmen dann Zulassungsanträge einreichen.

In Europa ist das Corona-Vakzin von Biontech momentan nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. Das könnte sich nun ändern. "Wir hoffen, dass es ganz schnell geht", sagt Sahin.