187-Rapper "Maxwell": SEK-Razzia wegen Drogen- und Waffenhandels

187-Rapper "Maxwell" kontrolliert: Am Mittwochmorgen (11. April 2018) haben Ermittler mehrere Wohnungen im Hamburger Stadtgebiet auf Drogen und Waffen kontrolliert. Im Fadenkreuz der Behörden: Mitglieder der Straßenrap-Gang "187 Straßenbande".



Gegen 6 Uhr in der Früh stürmten zahlreiche Beamte die Wohnung des Rappers "Maxwell". Ebenfalls vor Ort: das SEK, in Lauerstellung. In der Wohnung fanden die Ermittler jedoch lediglich eine geringe Menge an Drogen. Der gesuchte Rapper war nicht vor Ort.



Was war passiert?

Als die Ermittler das Haus wieder verlassen, fährt plötzlich ein schwarzer Wagen vor. Daraus sind Beschimpfungen gegen Reporter und Journalisten zu vernehmen. Dies zieht die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich: Und tatsächlich befindet sich der Gesuchte im pöbelnden Wagen. "Maxwell" wird festgenommen. Die Ermittler fesseln ihn am Boden, als er aussteigt. Er wird zur zweiten Wohnungsdurchsuchung mitgenommen. Er und seine Kollegen sowie der Mietwagen werden von den Ermittlern gefilzt. Sie müssen später mangels von entsprechenden "Haftgründen" laufen gelassen werden.



Insgesamt werden am Mittwochmorgen 16 Objekte durchsucht. Darunter auch ein bekanntes Tattoo-Studio in Hamburg. Gegen die "187"-Gruppierung besteht der Verdacht des gewerblichen Handels mit Betäubungsmitteln. Sie sind schon seit längerem in Fokus der Ermittler.