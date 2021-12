Bayern vor 33 Minuten

Corona-Maßnahmen

Wie dürfen wir Weihnachten feiern? Diese Kontaktbeschränkungen gelten jetzt in Bayern

Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Deutschland haben Bund und Länder am Donnerstag (2. Dezember 2021) bundesweite Maßnahmen beschlossen. Markus Söder verschärfte die Regeln für den Freistaat heute nochmals. Was bedeutet das jetzt für private Treffen?