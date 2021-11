Maskenpflicht bayernweit in allen Schulen auf unbestimmte Zeit

Übergangsregel für minderjährige Schülerinnen und Schüler über 12: sportlichen und musikalischen Hobbys dürfen sie bis Ende des Jahres auch ungeimpft nachgehen

auch ungeimpft nachgehen Für Besuche in Stadien, Clubs, Konzerten und Co. (2G) gilt diese Übergangsregelung nicht

Kinder unter 12 Jahre werden durch die 2G-Regel nicht von Veranstaltungen oder Aktivitäten ausgeschlossen

Die Maskenpflicht an Bayerns Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Das beschloss das Kabinett in einer Sitzung am Dienstag (09.11.2021). Die zunächst nach den Herbstferien nur befristet geltende Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckung am Sitzplatz bleibe an allen Schulen im Freistaat «bis auf weiteres» gültig, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung. In Bayerns Schulen gilt seit Montag wieder eine Maskenpflicht auch im Unterricht. In Grundschulen war diese zunächst auf eine Woche und in weiterführenden Schulen auf zwei Wochen befristet gewesen.

Übergangsfrist bis Ende des Jahres: Sport und Musik machen erlaubt

Minderjährige Schülerinnen und Schüler über zwölf, die regelmäßig auf Corona getestet werden, können für eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres auch ungeimpft ihren sportlichen und musikalischen Hobbys nachgehen, so Söder. Demnach gilt für Kinder für sportliche und musikalische Eigenaktivitäten und für Theatergruppen bis Jahresende eine Ausnahme von der neuen Zugangsbeschränkung nach der 2G-Regel (nur für Geimpfte und Genesene). Für alle jüngeren Schüler gilt diese Ausnahme bereits jetzt.

Die Ausnahmeregel gelte aber nicht für Besuche in Stadien, Clubs, Konzerte und Co.. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen steht in Bayern seit Mitternacht die Corona-Warnampel auf Rot. Das bedeutet, dass öffentliche Veranstaltungen wie Kongresse, Messen, aber auch Sport- und Freizeitangebote der 2G-Regel unterliegen und nur noch Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, Zugang haben.

mit dpa