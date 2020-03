Corona-Bußgeldkatalog in Bayern: Empfindliche Geldstrafen für Verstöße

Empfindliche Geldstrafen für alle, die noch immer die aktuell vorherrschende Coronavirus-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktregelungen geflissentlich ignorieren.

Um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verlangsamen hat das bayerische Gesundheitsministerium heute, 27. März 2020, einen Bußgeldkatalog veröffentlicht. Dieser greift bei Verstößen gegen die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Regelungen sowie die Bußgelder gelten ab sofort!

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml appellieren eindringlich, die Corona-Regeln unbedingt einzuhalten. "Wir alle müssen gemeinsam alles unternehmen, um das gefährliche Coronavirus bestmöglich einzudämmen", betonte Huml. An die Unbelehrbaren richtete Herrmann die klare Botschaft: "Verstöße werden wir konsequent sanktionieren. Dort, wo notwendig, wird die Bayerische Polizei die Kontrollen noch weiter verstärken." Jeder müsse verstehen, dass es beim Coronavirus für viele Menschen um Leben und Tod gehen kann, so die bayerische Gesundheitsministerin.

Bußgelder in Bayern: Was ist verboten - wie viel kostet das?

Das heißt im Klartext: Ab sofort droht beispielsweise Gastronomie-Inhabern, die ihr Geschäft trotz der Ausgangsbeschränkungen öffnen, eine Strafe von 5.000 Euro. Dasselbe Bußgeld wird für Läden fällig, die nicht den täglichen Bedarf abdecken und trotzdem geöffnet haben.

Hält man den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht ein, werden 150 Euro Strafe fällig.

Verlässt man seine Wohnung ohne triftigen Grund, ebenfalls.

Wer unerlaubt ein Krankenhaus oder Pflegeheim besucht, der wird künftig 500 Euro Bußgeld zahlen müssen. Wird in Schulen Unterricht abgehalten, werden 2.500 Euro an Strafgebühren fällig. Auf dem Betreten von Hochschulen stehen 500 Euro Bußgeld. Selbst Schüler, die einen Unterricht im Schulgebäude wahrnehmen wollen würden, müssten 150 Euro Strafe zahlen.

Der Bußgeldkatalog sei allen Kreisverwaltungsbehörden als Richtschnur an die Hand gegeben worden die für Bußgeldbescheide zuständig sind. Sollten sich Menschen in Gruppen zusammenfinden und damit gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen, würde das sogar als Straftat gewertet. In diesem Fall würde ein Verstoß gegen das Versammlungsverbot vorliegen.

"Schutzregeln müssen eingehalten werden". so Herrmann und Huml

Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml mahnen weiter zur Vorsicht und Rücksichtnahme. Nur so könnten weitere Infektionen bestmöglich vermieden werden "Der weit überwiegende Teil der Bevölkerung hält sich auch vorbildlich an unsere Schutzregeln", ergänzte Herrmann. Es seien aber auch Leute dabei, die aus Unwissenheit oder schlimmer noch aus Uneinsichtigkeit gegen die Vorgaben verstoßen würden.

Jedoch wolle man die Bürger nicht kriminalisieren, wie Huml und Hermann betonen. Man müsse aber sehr wohl den Menschen der Ernst der Lage bewusstmachen. Ausflüge seien weiterhin erlaubt. Herrmann aber bittet die Bürger beispielsweise auf Trips in die Berge zu verzichten. "Es ist nicht der Sinn der Sache, wenn Leute zuhauf über 50 oder 100 Kilometer meinen, in die Berge fahren zu müssen. Da rate ich dringend davon ab", erklärte er am Freitag gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Der Bußgeldkatalog bei Verstößen gegen die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus in Bayern ist abrufbar unter https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-27_bussgeldkatalog_stmgpstmi.pdf.