Söder und Holetschek äußern sich zu den neuen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern

2G-plus-Regel bei Gastronomie & Co. : "Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch"

: "Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch" Neue Quarantäne-Regel werde aber von Söder und Holetschek begrüßt

Bereits einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz hat Markus Söder neue Töne angeschlagen: So kritisierte er den Corona-Gipfel als "zu verfrüht", da seiner Meinung nach noch nicht genügend Kenntnisse über Omikron vorliegen würden. Nach dem Corona-Gipfel setzte Söder seine Kritik fort. Die bundesweit beschlossene 2G-plus-Regel müsse für Bayern erst geprüft werden.

Söder zeigt sich kritisch über 2G-plus-Regel in der Gastronomie

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern zur Einführung einer 2G-plus-Regel für Restaurants, Cafes und Kneipen ist die Umsetzung in Bayern noch nicht entschieden.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

"Ich habe den Gesundheitsminister gebeten zu prüfen, ob das aus unserer Sicht wirklich notwendig ist. Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch. Wir haben dazu heute auch eine Erklärung gemacht, wir werden es am nächsten Dienstag dann abschließend entscheiden", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach den Beratungen vor Journalisten in München.

Söder betonte, Bayern habe eine Protokollerklärung abgegeben, wonach der Bund-Länder-Beschluss "in weiten Teilen hinter der bereits geltenden bayerischen Rechtslage" zurückbleibe. Weitere Verschärfungen - wie eine inzidenzunabhängige 2G-plus-Regel in der gesamten Gastronomie - müssten erst auf Basis einer möglichst gesicherten wissenschaftlichen Expertise geprüft werden.

Kritisch bemerkte Söder auch, dass die Impfpflichtdebatte auf der Stelle trete und es zunächst nur im Bundestag eine "Orientierungsdebatte" geben solle. Auch fehle aus seiner Sicht eine klare Aussage zum Pflegebonus, der aus bayerischer Sicht "großzügig bezahlt werden muss - an alle, die in der Pflege beschäftigt sind".

Mit Blick auf die Schulen und Kitas betonte Söder, dass diese nach den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz am Montag wie geplant in Präsenz starten könnten. "Da gibt es natürlich Sorgen und ich habe auch Verständnis für die Sorge von Eltern und Lehrern um die Gefahren, die da existieren. Aber umgekehrt ist es die große Herausforderung, Schule zu gewährleisten, Betreuung zu ermöglichen."

Söder und Holetschek live nach der Ministerpräsidentenkonferenz:

++ Holetschek: Nach zehn Tagen endet die Quarantäne normal. Nach sieben Tagen kann man sich freitesten. Personen in der kritischen Infrastruktur brauchen zwingend einen PCR-Test. Nach fünf Tagen können sich Schülerinnen und Schüler freitesten. Geboosterte als Kontaktpersonen werden ausgenommen.

++ Holetschek: Wir haben bereits Clubs, Diskotheken und Schankwirtschaften geschlossen. Wir haben da ja den harten Cut gemacht und wollen jetzt erstmal auswerten. Wir müssen erst prüfen, ob 2G plus in der Gastronomie nötig ist.

++ Holetschek: Wir begrüßen die verkürzte Quarantäne. Wir werden das alles sehr schnell umsetzen.

++ Söder: Zusammenfassend gesagt war das heute eine Art Zwischenbericht. Wir werden jetzt noch abwarten, wie sich das Ganze weiter entwickelt. Wir wägen weiter ab. Das Thema Sicherheit ist wichtig. Aber wir können auch nicht das ganze Land einschließen. Es bleibt heute nur eine Etappe. Wir müssen multikomplex auf die neue Herausforderung reagieren. Wir brauchen Heilungs- und Versöhnungsprozesse in Deutschland.

++ Söder: Wirtschaftshilfen halten wir für zu wenig. Wir bräuchten eine bessere Ausstattung.

++ Söder: Der Pflegebonus sollte an alle gezahlt werden.

++ Söder: Es sind noch viele Dinge offen. Das Feststellen der epidemischen Lage, die Impfpflicht.

++ Söder: Positiv ist, dass es neue Quarantäne-Regeln gibt.

++ Söder: Wir sind skeptisch, ob 2G plus in der normalen Gastronomien nötig sein wird. Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch.

++ Söder: In Bayern wird es nicht viele Veränderungen zur heutigen MPK geben.

++ Söder: Wir hätten uns gut vorstellen können, dass die FFP2-Maskenpflicht für alle kommt.

++ Söder: Bayern bleibt beim Team Vorsicht.

++ Söder: Omikron wächst in Deutschland. Früher oder später trifft Omikron alle.

++ Söder startet die PK

Söder zeigte bereits im Vorfeld neue Richtung: "Team Augenmaß"

Die bisherigen Erkenntnisse zur Verbreitung der Omikron-Variante seien noch nicht ausreichend, um auf der Grundlage tragfähige Entscheidungen zu treffen, sagte der CSU-Chef am Donnerstagmorgen bei "Bild live": "Mir ist es lieber, wir beraten dann morgen und entscheiden dann lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist."

Ihm liege noch "kein abschließendes Empfehlungspapier für eine weitreichende Entscheidung, die dann getroffen werden soll für Millionen von Menschen vor", sagte Söder. Das sei "keine sehr stabile Grundlage für eine Beratung."

Er forderte eine "klare Expertengrundlage und juristische Klarheit" - "auch angesichts der aufgewühlten gesellschaftlichen Situation". Gerade für den Mittelstand und Selbstständige gehe es in der Corona-Krise inzwischen wirtschaftlich "ans Eingemachte". Für sie forderte er "mehr Unterstützung, Hilfe und Sensibilität".

Bayerns Ministerpräsident hat sich bislang als Verfechter besonders strenger Corona-Maßnahmen positioniert. "Ich bleibe auch beim Team Vorsicht", sagte er im "Bild live"-Interview. "Aber auch beim Team Augenmaß."

mit dpa