Russlands Krieg gegen die Ukraine läuft nicht wie geplant. Schon Anfang und Mitte März häuften sich die Berichte darüber, dass die russischen Streitkräfte ihren Zeitplan für den Feldzug gegen das Nachbarland nicht einhalten können. Der Widerstand der Ukrainer war größer als gedacht, der Vormarsch geriet immer wieder ins Stocken. Dazu kamen schmerzliche Verluste wie der Untergang des wichtigen russischen Kriegsschiffes "Moskwa".

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine: Bisher lief es nicht nach Plan

In den letzten zwei Wochen haben sich die russischen Truppen strategisch neu ausgerichtet. Kriegsbeobachter meldeten einen Rückzug aus den Gebieten um die ukrainische Hauptstadt Kiew. Stattdessen bewegten sich die Streitkräfte Richtung Ostukraine, um sich dort neu zu formieren und schließlich eine Großoffensive zu starten.

Diese militärische Neuausrichtung geht auf einen Mann zurück: Alexander Dwornikow, neuer Oberbefehlshaber über die russischen Streitkräfte, ist für die neue Kriegsstrategie Russlands verantwortlich. Dwornikow ist bekannt für seine Brutalität. Im Krieg gegen Syrien soll er Giftgas-Einsätze verantwortet haben, die für großes Leid in der Zivilbevölkerung sorgten. Seitdem trägt er den unrühmlichen Beinamen "Der Schlächter von Syrien".

Dwornikow soll das volle Vertrauen des russischen Präsidenten Wladimir Putin genießen. Und die Erwartungen des Kremlchefs an seinen neuen Oberbefehlshaber sind groß: Putin hofft, dass seine Truppen unter Dwornikows Leitung endlich die ersehnten Kriegserfolge einfahren. Ein vertrauliches Nato-Papier, das dem Business Insider vorliegt, verrät nun Details darüber, was genau erwartet wird.

Der 9. Mai: "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland

Demnach will Russland bis zum 9. Mai vorzeigbare militärische Erfolge in der Ostukraine erzielen. Das Datum ist dabei alles andere als zufällig gewählt. Am 9. Mai feiert Russland den "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland. Während Putins Regentschaft ist er zu einem der wichtigsten Feiertage Russlands geworden. An diesem Tag werden mit großen Militärparaden die Veteranen des Krieges geehrt - und zwar vom Kremlchef persönlich.

Militärstrategen gehen deshalb schon seit längerem davon aus, dass dieser Tag auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg von großer Bedeutung für Russland ist. In dem Nato-Papier heißt es: „Die russische Militärführung steht unter einem gewaltigen politischen Druck, endlich einen militärischen Durchbruch in der Ukraine zu erzielen, der auf der Parade am 9. Mai als Sieg präsentiert werden kann.“ Die strategische Neuaufstellung wird ebenfalls als Hinweis darauf gedeutet, dass Russland jetzt dringend einen "symbolischen Sieg" einfahren will.

Über den "Schlächter von Syrien" heißt es, er sei ein strenger Militär und ein "Workaholic" mit hohen Ansprüchen an sich selbst und seine Untergebenen. Die westlichen Staaten gehen außerdem davon aus, dass Dwornikow in der Ukraine "höchstwahrscheinlich unverhältnismäßige Gewalt anwenden" wird, um seine Ziele zu erreichen. Und die sind: für den Kreml "die Westernisation der Ukraine zu verhindern" und eine "Kapitulation zu erzwingen".

"Schlächter von Syrien" Dwornikow soll den ersehnten Sieg bringen

Dwornikow werde diese Ziele voraussichtlich "schnell und entschlossen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln umsetzen, um den von Präsident Putin geforderten Sieg rechtzeitig für dessen Rede zum Tag des Sieges am 9. Mai zu liefern“, heißt es.

Nicht zuletzt deshalb rechnet die Nato damit, dass es in der umkämpften Donbass-Region wie auch im Süden der Ukraine in den nächsten ein bis zwei Wochen zu mehr Kampfhandlungen am Boden kommen wird. Mit Blick auf den Donbass wird außerdem von einer Zunahme der Luftangriffe ausgegangen.

