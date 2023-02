Es ist wieder soweit: Wie jedes Jahr gipfelt die Saison in der National Football League (NFL) im größten Einzelsportereignis der Welt - dem Superbowl.

In diesem Jahr treffen in der 57. Auflage des Meisterschaftsspiels die Philadelphia Eagles im "State Farm Stadium" in Glendale, Arizona auf die Kansas City Chiefs. Mit der wachsenden weltweiten Begeisterung für American Football ist dieses Spiel längst nicht mehr nur in den USA eines der großen jährlichen Sporthighlights.

American Football in Deutschland so groß wie noch nie

Besonders in Deutschland gibt es immer mehr leidenschaftliche Football-Fans, die mit ihren Lieblingsteams mitfiebern. Im vergangenen Jahr wurde sogar erstmals ein NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen, in der kommenden Saison werden zwei weitere folgen. Der perfekte Zeitpunkt also, um sich mit American Football zu beschäftigen, ist also gekommen. Und wieso nicht einfach mit diesem Spiel anfangen?

Hier erfährst du, 8 gute Gründe, wieso du in diesem Jahr den Superbowl schauen solltest:

1. Der bestmögliche Einstieg

Es gibt wohl kaum eine bessere Werbung für einen Sport, als ein Spiel, das über die gesamte Saison entscheidet. Es wäre in etwa so, als hätte jemand, der die Begeisterung für den Fußball sucht, das WM-Finale 2022 gesehen. Ein (Umstände außen vor gelassen) absolut spektakuläres Spiel mit vielen Toren, Spannung und Emotionen. Genau das kann der Superbowl auch sein und einem Laien zeigen, was American Football zu bieten hat

2. Duell der absoluten Spitzenteams

Sowohl die Eagles, als auch die Chiefs haben in der regulären Saison 14 von 17 Spielen gewonnen und gingen als jeweiliges Nummer Eins-Team in die Playoffs. Beide setzten sich dort größtenteils souverän durch, was trotz der Voraussetzungen alles andere als selbstverständlich ist. Nun werden wir die mutmaßlich zwei besten Teams der regulären Saison im Spiel um den Titel sehen - so wie es sein sollte.

3. Gibt es das Drehbuch wirklich?

Seit Jahren hält sich in NFL-Kreisen das Gerücht, dass die Saison - zumindest teilweise - nach einem Drehbuch verläuft, das möglichst viele Schlagzeilen und dadurch Einschaltquoten generiert. Auf Facebook geht sogar das angebliche Superbowl-Skript umher. Dieses prophezeit einen 37:34-Sieg der Eagles. Sollte es wirklich so kommen, würde es die Gerüchteküche zum Brodeln bringen.

4. Taktische Meisterleistungen

Kein Spiel in der NFL läuft gleich ab. Jede Woche stellen die Trainer der Teams ihre Spieler auf einen anderen Gegner ein. Trifft man sich im Laufe der Saison mehrmals, bedarf es manchmal einer gänzlich neuen Taktik. Mit Andy Reid (Chiefs) und Nick Sirianni (Eagles) stehen sich zwei erstklassige Taktiker gegenüber. Nicht nur für den Football-Fachmann wird es spannend sein, zu sehen, welchen Ansatz beide Mannschaften verfolgen werden.

Mit 27: Mahomes schon einer der besten aller Zeiten?

5. Spektakuläre Quarterbacks

Keine Position im American Football ist so wichtig, wie die des Quarterbacks, der den Ball an seine Mitspieler verteilt. Mit Patrick Mahomes (27) haben die Chiefs hier den wohl besten Spieler der Saison. Auf der Gegenseite steht mit Jalen Hurts (24) ein junger Herausforderer, der sich nun zum ersten Mal auf der ganz großen Bühne beweisen darf. Hurts zeichnet sich vor allem durch seine Athletik aus und punktet oft dadurch, dass er selbst mit dem Ball überragend laufen kann, während Mahomes gerade für seine präzisen Pässe bekannt ist. Außerdem stehen sich nach 56 Spielen in diesem Jahr erstmals zwei schwarze Quarterbacks in einem Superbowl gegenüber - somit ist es jetzt schon ein historisches Spiel.

6. Großes Highlight Halbzeit-Show

Jedes Jahr wieder geht es darum, wer in der großen Halbzeit-Show auftreten darf - und am Ende wird darüber meist mehr diskutiert, als über das Spiel selbst. In diesem Jahr gebührt der Sängerin Rihanna die Bühne, die sicherlich eine spektakuläre Performance zeigen wird.

Nicht nur für Sportbegeisterte

7. Die berühmte Werbung

American Football ist ein Spiel mit vielen Unterbrechungen - das bietet natürlich auch Möglichkeiten für viele Werbeblöcke. Die Werbung beim Superbowl ist in ihrer Form wohl einzigartig. Unternehmen zahlen jedes Jahr Millionen, um sich wenige Sekunden der wertvollen Werbezeit mit der größtmöglichen Einschaltquote in den USA zu sichern. Nicht selten werden dort Werbungen zum ersten oder gar einzigen Mal gezeigt, die dadurch Kultstatus erlangen. Auch werden regelmäßig Trailer für heiß ersehnte Filme oder Serien zum allerersten Mal gezeigt. Das will man sich doch nicht entgehen lassen!

8. "Watch Parties"

Sogenannte "watch parties", zu Deutsch also "Schau-Parties" sind, was den Superbowl, angeht Tradition. Man trifft sich mit Freunden, Familie oder gleichgesinnten Fans und sieht sich zusammen das Spiel an. Dazu gibt es meist Unmengen von Essen und sicher auch das ein oder andere leckere Getränk. Insgesamt also eine prima Gelegenheit, sich eine richtig gute Nacht zu machen.

Der Superbowl wird in der Nacht von Sonntag, dem 12. auf Montag, den 13. Februar um 00.30 Uhr stattfinden. Pro7 überträgt das Spiel mit deutschem Kommentar. Abonnenten des Streamingdiensts "DAZN" können es sich sogar im Originalton ansehen. Ob man nun Football-Fan ist oder nicht, es ist beinahe unmöglich, diesem Großereignis nichts Positives abzugewinnen.