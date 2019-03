Weil sie verdächtigt werden, Kinderpornos hergestellt und verbreitet zu haben, hat die Polizei in Würzburg zwei Beschuldigte vorläufig festgenommen. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge handelt es sich bei den Beschuldigten um den stellvertretenden Kita-Leiter und dessen Lebensgefährten.

Die beiden Tatverdächtigen sollen das mutmaßlich von ihnen selbst angefertigte Material im sogenannten Darknet verbreitet haben, wie die Zentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag mitteilten. Beim Darknet handelt es sich um einen abgeschirmten Bereich des Internets, in dem sich viele Kriminelle anonym und sicher vor den Behörden fühlen.

Bei dem Kindergarten handelt es sich um eine integrative Einrichtung, die ihren Fokus auf Kinder mit einer Behinderung hat. Der Träger der integrativen Kindertagesstätte, die Evangelische Gethsemanegemeinde Würzburg, wollte sich auf Nachfrage zu den Vorfällen nicht weiter äußern.

Würzburg: Durchsuchung mehrere Objekte

Bereits am Mittwoch seien im Zusammenhang mit den Ermittlungen mehrere Objekte in Würzburg durchsucht worden. Beteiligt an dem Einsatz waren neben der Kripo Würzburg und den Staatsanwälten der Zentralstelle Cybercrime auch Kräfte der Bereitschaftspolizei, ein Spezialeinsatzkommando, Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, teilten die Ermittler weiter mit.

Bezug zu Kindertagesstätte

Das von den Beamten sichergestellte Material zeige nach derzeitigem Kenntnisstand ausschließlich männliche Opfer im Kindesalter. Weil sich bei den Ermittlungen auch einen "Bezug" eines der Tatverdächtigen zu einer Kindertagesstätte im Würzburger Stadtteil Heuchelhof ergeben habe, sei auch diese Kita durchsucht worden. Die Kita-Leitung wurde entsprechend informiert, Polizeibeamte standen "höchstvorsorglich" den Eltern und dem Personal als Ansprechpartner zur Verfügung.

Oberstaatsanwalt Christian Schorr aus Bamberg sagte dem Evangelischen Pressedienst auf Anfrage, weitere Angaben zu dem mit der Kita in "Bezug" stehenden Tatverdächtigen könne man aktuell nicht machen - also etwa auch nicht, ob es sich um einen Mitarbeitenden handelt.

Derzeit prüfe man, ob die beiden Beschuldigten noch an diesem Donnerstag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden sollen.

Im Kampf gegen Kinderpornografie ist im Freistaat die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) zuständig. Nach eigenen Angaben hatte die Behörde, die zur Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gehört, im vergangenen Jahr in 705 Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ermittelt. Meist ging es um die Verbreitung kinderpornografischer Bilder und Videos sowie den sexuellen Missbrauch von Kindern.

