Am Freitagvormittag (10.01.2020) um 10.21 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Lauf an der Pegnitz (Nürnberger Land) gekommen. Das berichtet die Laufer Feuerwehr.

Bei dem Unfall kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen zwei Autos am Zubringer des Industriegebiets Lauf-Süd zur B14. Ersthelfer hatten schon vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte die Verletzten versorgt. Die Feuerwehr musste einen der beiden Autofahrer aus seinem Fahrzeug befreien.

Nach Unfall auf B14: Starke Verkehrseinschränkungen

Nach der erfolgreichen Rettung und Bergung der beiden Unfallwagen musste die Schadensstelle großflächig mit einer Spezialkehrmaschine gereinigt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei und einen Gutachter kam es rund zweieinhalb Stunden zu starken Beeinträchtigungen an der Kreuzung.

Ein 28-Jähriger hat im Nürnberger Land am Wochenende gewaltsam den Autoschlüssel seiner ehemaligen Lebensgefährtin entwendet. Mit ihrem Wagen landete der junge Mann schließlich in einem Acker.