Rauchwolke über Nürnberg: Brand gegenüber Albrecht-Dürer-Haus

Feuerwehreinsatz in Nürnberg: In der Albrecht-Dürer-Straße brennt es am Donnerstagmorgen (05.03.2020), teilt die Polizei inFranken.de mit. Das Feuer ist in einer Wohnung gegenüber vom Albrecht-Dürer-Haus ausgebrochen, die Rauchwolke ist aus weiter Entfernung zu sehen.

"Wir sind mit starken Kräften vor Ort", erklärt die Polizei über Twitter. Wegen des Rauchs soll die Bevölkerung Fenster und Türen geschlossen halten.

Haus in Nürnberger Altstadt wird evakuiert - keine Verletzten

Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.30 Uhr alarmiert. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, erklärt die Polizei. Verletzte soll es nach ersten Informationen keine geben.

Die Polizei sperrte den Bereich ab, aktuell (Stand: 10.15 Uhr) ist die Feuerwehr noch beim Löschen, teilt die Polizei mit.

Sobald weitere Informationen zum Brand gegenüber vom Albrecht-Dürer-Haus bekannt sind, erfahren Sie mehr bei inFranken.de.