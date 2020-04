Anti-Maskenpflicht-Plakat in Nürnberg sorgt für Aufsehen: In Nürnberg widersetzt sich eine Fleischerei öffentlich gegen die Maskenpflicht. An der Tür hing ein Protest-Schreiben, in dem das Tragen von Mundschutz als "Söders Kasperletheater" bezeichnet wird.

Auf seinem Aushang hatte Inhaber Frank Kraft darauf hingewiesen, dass er dabei nicht mitmache. "Sollten Sie uns unbedingt mit Masken sehen wollen, kommen Sie an Fasching wieder." Für alle, denen das Angst mache, oder die zu einer Risikogruppe gehören, habe er eine klare Empfehlung: "Sie sollten ab dem 27.04.2020 hier bitte nicht mehr einkaufen."

Protest gegen Maskenpflicht: Polizei droht Metzgerei mit Strafe

Kurz darauf bekamen Inhaber Kraft und seine Mitarbeiter Besuch von der Polizei - mit der Androhung, dass ein Verstoß gegen die Maskenpflicht teuer wird. "Die haben uns an die 5000 Euro Bußgeld erinnert und mit Strafanzeige gedroht", so der Inhaber gegenüber der dpa.

Der Aushang sorgte bei Facebook für viel Wind. Mit dieser Reaktion habe Kraft nicht gerechnet: "Dass das so durch die Decke geht, hat mich sehr überrascht." Sein Telefon stehe seitdem nicht mehr still. Aber er bleibe bei seiner Meinung: "Ich halte nichts von der Maskengeschichte. Das ist meine persönliche Überzeugung."

Die Corona-Krise nehme er aber trotzdem sehr ernst, betonte er. In seinem Unternehmen hielten alle den notwendigen Abstand zueinander ein und seine Mitarbeiter würden nun auch den vorgeschriebenen Gesichtsschutz tragen.