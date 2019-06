Im Nürnberger Stadtteil Gärten hinter der Veste kam es am Sonntagabend (16.06.2019) zu einer sexuellen Belästigung. Dabei berührte ein unbekannter Mann einen Jugendlichen unsittlich. Das berichtet die Polizei.

Täter berührt Jugendlichen auf Parkbank und flieht mit weißem Fahrrad

Gegen 22.20 Uhr saß der Jugendliche auf einer Parkbank in der Harrichstraße. Dort sprach ihn der unbekannte Täter an. Dabei berührte er den jungen Mann auf intime Weise. Im Anschluss konnte er mit einem weißen Fahrrad in unbekannte Richtung fliehen.

Beschreibung: So sah der Täter aus

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, circa 1,78 Meter groß, schlanke Statur, stark hervortretender Bauch, dunkle Hautfarbe, kurze Haare, 3-Tage-Bart. Er trug ein weißes Tanktop und sprach gebrochen Deutsch mit ausländischem Akzent. Besonders auffällig waren die ungepflegten Hände und Zahnverfärbungen des Mannes. Bereits am Samstagabend kam es zur Belästigung einer Frau in der Kollwitzstraße.

Ermittlungsverfahren eingeleitet: Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Die Kripo Nürnberg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich an der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu wenden.