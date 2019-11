Hersbruck vor 34 Minuten

Feuer

Frau stirbt bei Brand in Mittelfranken: Ursache für Feuer noch unklar

In Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land ist es am Sonntagnachmittag zu einem Zimmerbrand in der Gartenstraße gekommen. Eine Frau starb bei dem Feuer, die Kripo ist vor Ort.