Corona in Franken: Hier gab es seit sieben Tagen keine einzige Neuinfektion

Neun fränkische Kreise und Städte in den letzten sieben Tagen mit 0,0 Neuinfektionen (Stand 4. Juni 2020, 11 Uhr)

Corona-Infektionen in Franken besonders unterschiedlich

Lockerungen aktuell ohne große Auswirkung auf die 7-Tage-Inzidenz

Die fünf am meisten betroffenen Städte und Landkreise

Die Entwicklung des Coronavirus in Franken: Seit mehreren Wochen treten immer weitere Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Während sich zu Beginn noch viele unsicher waren, welche Auswirkungen das auf das Infektionsgeschehen haben wird, scheint es aktuell so, als ob das Coronavirus unter Kontrolle ist. In Franken jedoch gibt es einige Ausreißer.

Gerade die Landkreise Coburg und Lichtenfels galten lange Zeit als Corona-Hotspots in Bayern. Nur ein paar Landkreise weiter, gestaltet sich die Lage ganz anders: Im Nürnberger Land beispielsweise gab es knapp zwei Wochen keine Neuinfektionen. Wo ist die Infektionsgefahr am höchsten? Wo ist man am sichersten?

Die Infektionen der letzten sieben Tage

Um die Verbreitung des Virus nachvollziehen zu können, und die verschiedenen Regionen vergleichen zu können, wird die sogenannte 7-Tage-Inzidenz herangezogen. Diese zeigt an, wie viele Menschen in einer Region, in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Um die Einwohnerdichte mit einzubeziehen, wird diese auf jeweils 100.000 Einwohner bezogen.

Betrachtet man die Zahlen für Franken, gibt es regional gewaltige Unterschiede. Besonders sicher vor dem Coronavirus ist man in diesen Landkreisen und Städten – hier gab es in den letzten Tagen keine einzige Neuinfektion (Stand 4. Juni):

Kreisfreie Stadt Bayreuth

Landkreis Forchheim

Landkreis Kulmbach

Kreisfreie Stadt Ansbach

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Fürth

Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Landkreis Roth

Kreisfreie Stadt Aschaffenburg

Allerdings sieht es nicht in allen fränkischen Landkreisen so gut aus. Gerade die Landkreise Coburg und Lichtenfels haben noch vergleichsweise viele Neuinfektionen. Laut Daten des bayerischen Landesamts für Gesundheit sind die beiden Landkreise aktuell am heftigsten betroffen in Bayern:

Stadt und Land Coburg mit den schlechtesten Werten

Auch im Vergleich der fränkischen Städte führt Coburg die Liste der schlechtesten Fünf an - Bamberg folgt direkt darauf.

Bayreuth, Ansbach, Aschaffenburg mit je 0,0, sowie Fürth, Würzburg und Erlangen mit weniger als einer Neuinfektion pro 100.000 Menschen in den letzten sieben Tagen, gehören zu den sichersten Städten.

Die Zahlen der fränkischen Landkreise und Städte sind glücklicherweise noch relativ weit von der kritischen 7-Tage-Inzidenz von 35 entfernt, ab welcher das alltägliche Leben erneut eingeschränkt werden muss. Alle Informationen zum Corona-Geschehen in Bayern und Deutschland finden Sie in unserem News-Ticker.