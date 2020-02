Abschiebung in Nürnberg-Langwasser eskaliert: Am Montagmorgen (10.02.2020) sollte ein Mann in der Beuthener Straße in Gewahrsam genommen werden, teilt die Polizei mit. Daraufhin attackierte seine Frau die Beamten mit einem Messer, die Angreiferin konnte festgenommen werden.

Attacke mit Messer - Polizist entwaffnet Ehefrau

Der Einsatz spielte sich gegen 6.30 Uhr in der Beuthener Straße ab. Die Frau verhielt sich derart aggressiv, dass sie gefesselt werden musste. Als der Mann aus der Unterkunft geführt wurde, nahmen Beamte der 24-Jährigen die Handfesseln ab - daraufhin griff die Frau an.

Die 24-Jährige holte sich ein Messer, ging zielstrebig auf die Beamten zu und schrie etwas in einer unverständlichen Sprache, so die Polizei. Ein Beamter reagierte sofort und nahm der Frau "unter unmittelbarem Zwang" das Messer ab. Die 24-Jährige wurde gefesselt und zur Dienststelle gebracht, glücklicherweise wurde kein Polizist verletzt.