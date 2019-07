Zukunft der Loewe-Mitarbeiter: Betriebsrat und Insolvenzverwalter vor Einigung

Mitarbeiter des insolventen TV-Herstellers Loewe dürften in der kommenden Woche ihre Kündigung erhalten. Die Voraussetzungen, damit Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß diese aussprechen kann, werden vermutlich am Donnerstag (18. Juli) oder am Freitag in einem abschließenden Gespräch mit dem Betriebsrat geschaffen.

Denn zunächst müssen ein Interessensausgleich und ein Sozialplan beschlossen werden. "Es wird natürlich immer kontrovers diskutiert, aber zum Schluss kriegt man immer einen Konsens hin", sagt Weiß. Worüber genau diskutiert wurde, könne er nicht sagen.

Allerdings sei er in den Verhandlungen an die Grenze des maximal Möglichen gegangen zu sein.